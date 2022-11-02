AKP'li Ömer Çelik: Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir

02 Kasım 2022 Çarşamba, 21:32

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' kampanyası kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehitlik Uyanık Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Etkinlikte gençlere seslenen Çelik, "Cumhuriyetimiz 100'üncü yaşına giriyor ama yaş aldıkça yaşlanmıyor. Her zaman genç bir Cumhuriyete sahibiz. Cumhuriyet herkese çok yakışır ancak en çok gençlere yakışır" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİR DEVRİMCİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye için önemli gelişmelere imza attığını söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın imza attığı en önemli devrim özgüven devrimidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Yapamayız diyenlere karşı yaparız, engelleri aşamayız diyenlere karşı aşarız ve tuzakları bozamayız diyenlere karşı bozarız demiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'li gençleri 'muhafazakar devrimciler' olarak nitelendirdiğini söyleyen Çelik, "Bu niteleme Türkiye'yi Türkiye yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkmak, her ne pahasında olursa olsun bu değerleri muhafaza etmek ve aynı zamanda Türkiye'nin önündeki engelleri devrimci tavırla ve gereken reformları gerçekleştirerek aşmasını sağlamak anlamına gelmektedir" dedi.

"HEPİMİZİN ADLARI FARKLI OLABİLİR AMA HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

"Bugün burada farklı mezheplerden, farklı aidiyetleri olan ve farklı düşünceler taşıyan arkadaşlarımız olabilir. Herkesin başımızın üstünde yeri var" diyen Çelik, "Türkiye 100 yılını inşa ettiğimiz bu dönemde 2023 seçimlerinde şunu yüksek sesle söylemeliyiz; 'kuşkusuz hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" açıklamalarında bulundu.

"AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL, ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR KRİZ YOK"

"Aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir kriz yok" diyen Çelik, "Türkiye'nin ne konuma geldiğini Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performansta görüyorsunuz. Bundan 3-4 sene evvel dünyada bir gıda krizi, bir enerji krizi yaşanacak deseniz herkes açısından çok şaşırtıcı olurdu ama bakın Rusya'yla yapılan tahıl anlaşması olmasaydı dünya gerçekten bir açlık kriziyle karşı karşıya kalacaktı. Hem sayın Putin'in hem sayın Zelenski açıkça ifade ediyorlar ki; bu anlaşmanın gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakın geçen gün Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldığını açıkladı. Dün sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüştü ve bugün saat 12.00'den itibaren bu görüşmenin üzerine tahıl sevkiyatı tekrar başladı. Demek ki dünyanın, dünyadaki bu krizlerle muhatap olanların şunu öğrenmesi gerekiyor, diplomasinin kilitlendiği çözümlerin bittiği yerde çözümün adresi Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'dir" diye konuştu.