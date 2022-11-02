Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert yanıt: 'Türkiye neden gri listede Erdoğan?'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen akşam bir video yayımlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirterek uyuşturucuya karşı yurttaşları uyardı, iktidarı eleştirmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup konuşmasında "PKK'nin uyuşturucusunu yakaladık Bay Kemal bundan rahatsız" sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yanıt verdi.

Altay, Zindaşti, Sezgin Baran Korkmaz ve Türkiye'de öldürülen uyuşturucu baronları üzerinden Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"NİYE GRİ LİSTEYE ALDI ERDOĞAN?"

Altaylı, "Bay Kemal neye üzülüyor biliyor musun sayın Erdoğan, çocukları uyuşturucu batağında can çekişen annelerin feryadına üzülüyor. O annelerin gözyaşına üzülüyor. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) Türkiye’yi gri listeye aldı. Niye gri listeye aldı Erdoğan?" diye sordu.

CHP'li Altay TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi şöyle değerlendirdi:

"BAY KEMAL NEYE ÜZÜLÜYOR BİLİYOR MUSUN SAYIN ERDOĞAN"

"Türkiye demokrasi ve hukuk liginde düşerken bir ligde yükseliyor. Bir ligde dünyanın merkezi oluyor. Üzülerek bunu söylüyorum, kara para ve uyuşturucu liginde Türkiye dünyanın merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Bugün demiş ki (Erdoğan) ‘PKK’nin uyuşturucusunu yakaladık Bay Kemal bundan rahatsız.’ Her zaman söyledim Cumhur İttifakı’ın iki hamaseti var birisi vatan bayrak hamaseti diğeri din iman hamaseti.

Bay Kemal neye üzülüyor biliyor musun sayın Erdoğan, çocukları uyuşturucu batağında can çekişen annelerin feryadına üzülüyor. O annelerin gözyaşına üzülüyor. Uluslararası Mali Polis Gücü Türkiye’yi gri listeye aldı. Niye gri listeye aldı Erdoğan?

Sayın Kılıçdaroğlu bir video yayınladı, hop oturup hop kalkıyorlar. Niye hop oturup hop kalkıyorsunuz. Bay Kemal’in videosunda yanlış olan ne?

Kahraman polisimizi ve jandarmamızı kendinize kalkan yaparak kurtulamazsınız. Bay Kamal polis ya da jandarma demedi, ‘Fotoroman Süleyman’ dedi.

“SBK’NIN UÇAĞINA BİNERSEN ONA YAPTIRIM UYGULAYAMAZSIN SOYLU”

AKP üst yönetimiyle, içişleri ile ilişkisi olanlar koruyup kollanıyor. Bakan kendisi demedi mi ‘Sezgin Baran Korkmaz’ı bir devlet operasyonuyla kaçırdık ABD’yi boşa düşürdük’ diye. Ne oldu; SBK’nin mal varlığına tedbir kararı konmuştu kaldırttın, yurtdışına çıkış yasağı vardı kaldırttın biz sorunca bu bir devlet operasyonu, ABD’yi boşa düşürdük’ dedin şimdi SBK ABD’de. Niye yaptın? Sen SBK’nın uçağına binersen ona yaptırım uygulayamazsın Soylu."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" notuyla paylaştığı videoda; uyuşturucu baronlarından, yoksul mahallelerde uyuşturucunun yaygınlığından bahsetti.

Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın “okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız” palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu. pic.twitter.com/llUggksdDJ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 31, 2022

EMNİYET VE JANDARMA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidara yüklenip İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Breaking Bad Süleyman' dediği videoyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

GRİ LİSTE NEDİR?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Genel Direktörü Dr. Marcus Pleyer, kuruluşun Türkiye raporunun işaret ettiği bulgular ışığında, Türkiye’nin gri listeye alındığını duyurmuştu.

G7 ülkeleri tarafından 1989 yılında kurulan Paris merkezli FATF, 200'den fazla ülkede insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, terör saldırıları ve kitle imha silahlarının finansmanı dahil bir dizi ciddi suçla mücadele için politikalar üretiyor ve standartlar belirliyor.

FATF’in tanımına göre, gri listeye alınan ülkeler artırılmış bir izlemeye tabi oluyor. FATF, gri listeye alınan ülkelerin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhütünde bulunduğunu belirtiyor.

IMF’nin Mayıs ayında yaptığı bir araştırmada, FATF gri listesine dahil olmanın bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde ‘büyük ve önemli derecede olumsuz bir etkiye’ sahip olduğunu ortaya koymuştu.