AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinliğinde Atatürk resimlerine yer vermedi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in girişimiyle Atatürk resmi alana alkışlar eşliğinde asıldı. Adıgüzel, sosyal medyadan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Soruşturma ve müfettiş görevlendirmesi yapacak mısınız? Yoksa AKP'li belediye diye görmezden mi geleceksiniz?" diye sordu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, aynı zamanda da milli egemenliğin sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
Ülke genelinde çeşitli organizasyonlar düzenlenirken; AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 'Atatürk'süz 23 Nisan etkinliği ise tepki çekti.
ATATÜRK RESMİNE YER VERMEDİLER
Belediye, organizasyonunda Atatürk resmine yer vermedi. Söz konusu durumun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e bildirilmesinin ardından harekete geçildi.
Adıgüzel'in girişimiyle birlikte Atatürk resmi alana alkışlar eşliğinde asıldı.
BAKAN YERLİKAYA'YA SORDU: 'GÖRMEZDEN Mİ GELECEKSİNİZ?'
O anları X hesabından paylaşan Adıgüzel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da seslenerek, "Soruşturma ve müfettiş görevlendirmesi yapacak mısınız? Yoksa AKP'li belediye diye görmezden mi geleceksiniz?" diye sordu.
CHP'li Adıgüzel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Burası AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin alan düzenlemesinden sorumlu olduğu 23 Nisan etkinlik alanı.
Alanda Atatürk resminin olmadığının bildirilmesi üzerine müdahele ettik. O resmi oraya alkışlar içinde astırdık.
Şimdi soru şu İçişleri bakanı Sayın Ali Yerlikaya,
Ordu Büyükşehir Belediyesine de Atatürk'e gereken saygı ve hassasiyeti göstermediği için soruşturma ve müfettiş görevlendirmesi yapacak mısınız?
Yoksa AKP'li belediye diye görmezden mi geleceksiniz?
Duyarlılık gösterip beni arayarak bilgilendiren tüm yurttaşları ve velileri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”
Burası AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin alan düzenlemesinden sorumlu olduğu 23 Nisan etkinlik alanı.— Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) April 23, 2024
Alanda Atatürk resminin olmadığının bildirilmesi üzerine müdahele ettik. O resmi oraya alkışlar içinde astırdık.
Şimdi soru şu İçişleri bakanı Sn. @AliYerlikaya
Ordu… pic.twitter.com/jeVfhoX47o
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