Seda Akgül'den Hakan Ural'a: 'Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin'

Hakan Ural'ın yorumlarının yanlış olduğunu dile getiren Seda Akgül "Hükümet sözcüsü gibi her programda desteklediğin kişinin vaazını veremezsin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:48
Seda Akgül'den Hakan Ural'a: 'Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin'
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“Neler Oluyor Hayatta” programında yorumculuk yapan Hakan Ural, 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrası ve seçim öncesi yaptığı yorumla uzun süre gündem oldu.

"Murat Kurum çok büyük farkla kazanacak" diyen Ural seçimin ardından da Murat Kurum'a desteğini devam ettirdi. Seda Akgül, Hakan Ural'a canlı yayında tepki gösterdi.

'BİR ANDA KENDİNİ YORUMCU İLAN EDİP...'

Akgül ''Benim ilgimi çeken konu ne biliyor musunuz? Ekranlarda ana yayın kanalında bu kadar hükümet sözcülüğü yapılır mı? Bu kadar hükümeti iyi savunan birinin hükümet sözcüsü olması lazım. Beni ilgilendiren kısım bunu ekranda sürekli sanki bir sözcü gibi halkın bilinç altına işlemesi. Bu haksızlık. Hakan Ural gazeteci değil. Emlakçılık, filmlerde rol... Kendi özel serbest meslekten çıkıp spor yorumculuğu yaparken benimle programa çıktı. Hakan'ın yayınlarında hükümeti bu kadar övmesine bayılan o kadar insan var ki... Bir anda ekrana çıkıp bir anda kendini yorumcu ilan edip. 'Ben ilkokul mezunuyum, kendimi geliştirdim' demek haksız rekabet" dedi.

Hakan Ural'ın yorumlarının yanlış olduğunu dile getiren Akgül "Hükümet sözcüsü gibi her programda desteklediğin kişinin vaazını veremezsin" dedi. 


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