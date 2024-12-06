AKP'li Osman Nuri Kabaktepe'nin 'Aurelius' paylaşımı İslamcıları kızdırdı: 'Acilen sil, tövbe et'

Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:13

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:20

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin sosyal medya platformu X'teki (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kimi dinci çevrelerde tepkiye yol açtı.

Kabaktepe, Roma İmparatorluğu hükümdarı ve filozof Marcus Aurelius'un "Evren değişimdir". "Yaşamı düşüncelerimizle yaratırız" şeklindeki sözlerini paylaştı.

İşte o paylaşım:

"ACİLEN SİL, TÖVBE ET"

AKP İstanbul Başkanı'nın bu paylaşımı, başta X'te takipçisi olanlar olmak üzere AKP'li ve dinci sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Kullanıcılar, sözlerde geçen "yaratmak" ifadesinin dine aykırı olması nedeniyle Kabaktepe'ye tepki gösterdi. Bunlardan birisi de cumhuriyet ve laiklik karşıtlığını gizlememesi ve kışkırtıcı çıkışlarıyla bilinen imam Halil Konakcı oldu.

Konakcı, X'teki hesabından Kabaktepe'nin ilgili paylaşımını alıntılayıp "Bu ne rezalettir böyle. Bu söz İslam kaidesine göre açık küfür sözüdür. Bu sözü söyleyenin imanı gittiği gibi nikahıda düşer. Bu paylaşımı bir kilise papazı ya da bir havra hahamı bile yapmaz, çünkü onlar da batıl dinlerinde yaratıcının Allah olduğunu bilirlerBu söz belli ki ateist bir filozof sözüdür. Müslümanları temsil ettiğini söyleyen bir topluluğun mensubu bunu nasıl dile getirir" diye tepki gösterdi.

Kabaktepe'yi ilgili paylaşımı silip "tövbe etmeye" ve Müslümanlardan özür dilemeye çağıran Konakcı "Aksi halde bu olaya tepkimiz Müslümanlar olarak devam edecektir" uyarısı yaptı.