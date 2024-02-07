AKP’li Kabaktepe 14 Mayıs öncesini unuttu, ‘montaj’dan dert yakındı: Milletimizin vicdanına havale ediyoruz
AKP’nin İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Cumhur İttifakı adayı Kurum ile ilgili paylaşılan ve ‘montaj’ olduğunu dile getirdiği videolara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs öncesi seçmenine izlettiği ve terör örgütü PKK yöneticilerinin Kılıçdaroğlu’nu desteklediği görünümü verilen ‘montaj’ videoyu unutan Kabaktepe, Kurum’la ilgili paylaşımları, “çarpık ve sahte anlayış” olarak niteledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak çıkardığı başkan adayı Murat Kurum'un katıldığı bir programdaki görüntülerinden oluşan bir gönderiyi sosyal medyada paylaştı.
Özdağ'ın söz konusu paylaşımını alıntılayan AKP İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe ise Zafer Partisi liderine tepki göstererek videonun 'montaj' olduğunu dile getirdi.
Video paylaşımlarını "çarpık ve sahte anlayış" niteleyen Kabaktepe, "Buyurun gerçeği burada" ifadesini kullandı.
14 MAYIS ÖNCESİ PAYLAŞIMI UNUTTU
Kabaktepe'nin paylaşımı akıllara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçmenlerine, 14 Mayıs seçim döneminde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan ‘Haydi’ reklam filmine “montaj” ile PKK’lilerin eklendiği bir videoyu izlettiği görüntüleri getirdi.
Erdoğan, bu video hakkında daha önce yaptığı açıklamalarda “Ama montaj, ama şu, ama bu…” diyerek itiraf etmişti. Ancak Saray’daki buluşmada bu gerçeği unutarak “Videoları çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar” diye konuşmuştu.
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