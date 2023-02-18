AKP'li Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: İlk saatlerde bir karışıklık oldu

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında yaşanan yetersizlik için "İlk saatlerde bir karışıklık oldu, olur. Ama şimdi her tarafa vaziyet olundu" dedi.

İHA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 16:26
AKP'li Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: İlk saatlerde bir karışıklık oldu
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 10 ili vuran iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kriz masasını ziyaret etti.

Burada Koordinatör Vali Gökmen Çiçek ve yetkililerle görüşen Özhaseki, depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ve bölgeye yardımların son derece geç kalmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

"Milletimizle, devletimizle herkes iftihar etsin" diyen Özhaseki, "Dünyanın hiçbir devleti böyle bir afetin altından kalkamaz. İlk saatlerde bir karışıklık oldu, olur. Ama şimdi her tarafa vaziyet olundu. Elhamdülillah, hep birlikte altından kalkıyoruz. Böyle bir dayanışma da dünyanın hiçbir yerinde olmaz. O yüzden böyle bir milletin ferdi olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Özhaseki, görevlilere başarılar dileyerek kriz masasından ayrıldı.


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