AKP'li Özlem Zengin açıkladı: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek

AKP'li Özlem Zengin, İstanbul Valiliği ile görüştüğünü ve Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine bu hafta izin verileceğini açıkladı.

Fotoğraflar: Vedat Arık
Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:04
AKP'li Özlem Zengin açıkladı: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
Abone Ol google-news

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Cumartesi Anneleri'nin 1000'inci hafta eylemine izin verileceğini duyurdu.

AKP'li Zengin yaptığı konuşmada, "Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler" dedi.

Zengin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi Anneleri, geçtiğimiz haftalarda beni ziyarete geldiler. Diğer siyasi partileri de ziyaret ettiler. Neticesinde hem İçişleri Bakanımızla hem Sayın Valimizle görüşmelerimiz oldu. Ayın 29'unda toplantılarının 1000'incisini yapacaklar. Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar."

"SUİSTİMAL EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEMEK GEREKİR"

Zengin şöyle devam etti:

"Daha geniş bir katılımla bu hafta toplantılarını yapacaklar. Burada ince bir çizgi var. Bizim için Cumartesi Anneleri'nin hassasiyetleri, acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak bir farklı yöne yönelinmesine de bunun suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor. Bize düşen hukuken de yapılması gerekenlerin takibidir."

FOTOĞRAFLARLA CUMARTESİ ANNELERİ

İşte 1000. haftasınaa özel; Cumhuriyet'ten Cumartesi Anneleri kareleri...


Cumartesi anneleri haberleri istanbul valiliği haberleri

İlgili Haberler

Cumartesi Anneleri 988’inci defa toplandı: ‘Cüneyt Aydınlar nerede?’

Cumartesi Anneleri 988’inci defa toplandı: ‘Cüneyt Aydınlar nerede?’
Cumartesi Anneleri davası yine ertelendi

Cumartesi Anneleri davası yine ertelendi
Cumartesi Anneleri davası bir kez daha ertelendi

Cumartesi Anneleri davası bir kez daha ertelendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Financial Times'tan çarpıcı Türkiye analizi

Financial Times'tan çarpıcı Türkiye analizi
Pep Guardiola’dan Arda Güler için övgü: “Madrid onu sıkça oynatırsa durdurulamaz”

Pep Guardiola’dan Arda Güler için övgü: “Madrid onu sıkça oynatırsa durdurulamaz”
Bahçeli'nin talimatını açıkladı: Genel seçim hazırlıklarına başladık

Bahçeli'nin talimatını açıkladı: Genel seçim hazırlıklarına başladık
İzmir’de dolu etkili oldu!

İzmir’de dolu etkili oldu!
Özgür Özel, 'iki arsız metin yazarı' diyerek Sinan Ateş cinayetini sormuştu: MHP'li Yönter ve Semih Yalçın'dan 'yanıt' geldi

Özgür Özel, 'iki arsız metin yazarı' diyerek Sinan Ateş cinayetini sormuştu: MHP'li Yönter ve Semih Yalçın'dan 'yanıt' geldi
İsrafı önlemek için dondurabileceğiniz 6 şaşırtıcı yiyecek

İsrafı önlemek için dondurabileceğiniz 6 şaşırtıcı yiyecek
Polis memuru ‘Savcı istiyor’ diye geri aldı, savcı ‘tehdit etti’ iddiası: Depremde yıkılan binadan çıkarılan ziynet eşyaları kayıp

Polis memuru ‘Savcı istiyor’ diye geri aldı, savcı ‘tehdit etti’ iddiası: Depremde yıkılan binadan çıkarılan ziynet eşyaları kayıp
Tarihi baştan yazdıracak ‘500 bin yıllık’ keşif!

Tarihi baştan yazdıracak ‘500 bin yıllık’ keşif!