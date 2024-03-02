Cumartesi Anneleri 988’inci defa toplandı: ‘Cüneyt Aydınlar nerede?’

Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:15

Güncelleme: 02.03.2024 - 15:15

Cumartesi Anneleri’nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle başlattıkları eylem 988’inci haftasında da Galatasaray Meydanı’nda yapıldı.

30 yıl önce İstanbul’da kaybedilen Cüneyt Aydınlar’ın akıbetinin sorulduğu açıklamaya Aydınlar’ın annesi Menekşe Aydınlar da katılım gösterdi.

Aydınlar’ın gözaltına alındığını ancak mahkemeye çıkarılmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“988. haftamızda Menekşe Aydınlar’ın '30 yıl oldu. Bilmeye hakkım var; oğluma, gözbebeğime ne oldu?’ sorusunu yetkililere soruyoruz. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan Cüneyt Aydınlar, 20 Şubat 1994 tarihinde Bakırköy’de polisler tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe Siyasi Şube’ye götürüldü. Ancak aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi mahkemeye sevk edildiklerinde aralarında Cüneyt yoktu. Bu kişiler kamuoyuna bir açıklama yaparak, 2 Mart 1994 tarihine kadar Cüneyt Aydınlar ile birlikte gözaltında tutulduklarını söylediler.”

‘POLİSİN SENARYOSU ESAS ALINDI’

Aydınlar’dan bir daha haber alınamadığının ve etkin bir soruşturma yapılmadığının ifade edildiği açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Emniyeti, Cüneyt’i soran ailesine ve avukatlara ’28 Şubat 1994 tarihinde yer göstermeye götürdük, elimizden kaçıp kayıplara karıştı’ cevabını verdi. Cüneyt’ten bir daha haber alınamadı. Ailenin başvurduğu tüm yetkili merciler, elleri kelepçeli, ayakkabıları bağcıksız, görgü tanıklarının beyanına göre desteksiz ayakta duramayan birinin 30 kadar polisin elinden nasıl kaçabileceğini sorgulamadan polisin firar senaryosunu esas aldı. Gözaltında kaybedilişinin 30. yılında, Cüneyt Aydınlar dosyasında maddi gerçeği açığa çıkartacak etkinlikte bir soruşturma-kovuşturma yapılması talebimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.”