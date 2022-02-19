AKP'li Özlem Zengin: 'Dünya siyasi tarihindeki en önemli sivil hareketlerinden biri AK Parti'
AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Şu anda Türkiye'deki ve bence sadece dünya siyasi tarihindeki en önemli sivil hareketlerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde AK Parti hareketidir" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nca organize edilen 'Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması' programında, AKP ile sivil toplum kuruluşlarının hikâyesi arasında benzerlik olduğunu iddia etti.
AKP'nin kurulduğu günden itibaren sivil bir hareket olarak geliştiğini öne süren Zengin, şunları söyledi:
"Türkiye'nin demokrasi tarihine bakıldığında, ne zaman ülkede sivil hareketler artmıştır, sivil hareketler neticesinde demokratik anlamda partiler şekillenmiştir, Türkiye'nin demokrasi çıtası yukarıya doğru yükselmiştir. Öyle bakıldığı zaman Türkiye'nin en önemli dönüşümünü sağlayan partiler hep bu şekilde şekillenmiştir. Malum Adnan Menderes bunun timsalidir. Kendisinin hikâyesi aynen böyledir. Demokratik bir mücadeledir. Sivil bir harekettir. Kurdurulmamıştır, halk o partiyi kurmuştur. Devamında Adalet Partisi ve ANAP böyledir. Şu anda Türkiye'deki ve bence sadece dünya siyasi tarihindeki en önemli sivil hareketlerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti hareketidir. Evet biz bir siyasi partiyiz, siyasi partilerde aslında sivil toplumun en önemli alanlarından bir tanesi ve AK Parti'nin gücü de buradan geliyor."
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