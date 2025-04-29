AKP’li Özlem Zengin’den ‘İmamoğlu’ çağrısı: ‘İddianame bir an önce hazırlanmalı'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 20:55

Güncelleme: 29.04.2025 - 20:55

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda yöneticinin tutuklanmasının ardından, İBB'ye yönelik geçtiğimiz cumartesi ikinci bir gözaltı operasyonu daha yapıldı.

İBB operasyonunun ikinci dalgasında, İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun’un belediye çalışanı olmayan eşi Gözdem Ongun da tutuklandı.

Gazeteci Soner Yalçın, Ongun ailesinin oğlu Koray’ın karton kumbarasındaki paralara el konulduğunu, kızlarının küpelerine ise altın sanılıp kulağından 'çekerek' el konulmak istendiğini yazmıştı.

“HEP BERABER TEPKİ KOYARIZ”

TBMM Genel Kurulu’nda iddialara ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bir kişinin ailesine dokunulmuşsa, buna hep beraber tepki koyarız. Kumbaradan çıkan bir para, bir kız çocuğunun kulağındaki küpeyle alakalı bir şey varsa bunun sonuna kadar beraber devam ederiz" dedi.

Zengin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kumbaradan çıkan bir para, bir kız çocuğunun kulağındaki küpeyle alakalı bir şey varsa bunun sonuna kadar beraber devam ederiz. Bakarız nedir ne bitiyor. Tabii olmaması gerektiğini söyleriz.

Böyle bir şeyin olmaması gerektiğini söyleriz ama bu tutanakta böyle bir şeyin kumbarayla alakalı olmadığını ben söylüyorum.

“BİR AN ÖNCE İDDİANAME HAZIRLANMALI”

Şimdi sonuç olarak burada mesele bunun ötesinde. Bunun ötesinde. Biz bu dosyayı bilmiyoruz. Siz de bence bilmiyorsunuz. İddianameyi görmedik. Bizim buradan çağrımız bence şu olmalı: Bu iddianame bir an evvel yazılmalı. Çünkü iddianame yazıldığında bizim her birimizin bunu görme imkanı olacak. Yani iddianame kamuoyuna bir an evvel açıklanmalı ve böyle olduğu takdirde de bu tartışmaları ve hacmini aşan, yani çok korkunç şeyler söylüyorsunuz.”