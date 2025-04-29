Ekrem İmamoğlu'ndan miting çağrısı: 'Bir ve birlik olmaya davet ediyorum'
Başakşehir'de yarın gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu "İstanbullu hemşehrilerimi yarın saat 20.30’da Başakşehir’de İstanbul’un muhafızı olmaya, İstanbul’un talanına, Kanal İstanbul adlı ihanet projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlarından ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın da saat 20.30'da Başakşehir halkı ile buluşacak.
Başakşehir mitingi ile ilgili Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan da bir çağrı geldi.
"BİR VE BİRLİK OLMAYA DAVET EDİYORUM"
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, miting ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Helikopterin camından İstanbul’a kendi mülkü gibi bakan değil; milletin sinesinden ve gözünden bakan taraftayız.
İstanbul’un annelerinin, bebeklerinin, çocuklarının, gençlerinin, emeklilerinin, çiftçilerinin ihtiyaçlarını düşünen, çözüm üreten, İstanbul’un muhafızı olmayı ilke edinen akılla hareket ediyoruz.
İstanbullu hemşehrilerimi yarın saat 20.30’da Başakşehir’de İstanbul’un muhafızı olmaya, İstanbul’un talanına, Kanal İstanbul adlı ihanet projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyorum.
İstanbul Senin!
İstanbul’un Muhafızlarıyız!"
Helikopterin camından İstanbul’a kendi mülkü gibi bakan değil; milletin sinesinden ve gözünden bakan taraftayız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 29, 2025
İstanbul’un annelerinin, bebeklerinin, çocuklarının, gençlerinin, emeklilerinin, çiftçilerinin ihtiyaçlarını düşünen, çözüm üreten, İstanbul’un muhafızı olmayı ilke… pic.twitter.com/45T0LxZUUZ
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