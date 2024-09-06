AKP'li Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nden işten atılan işçiler, gözaltına alındı

İzmir’de AKP'li Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nden işten atılan 5 belediye emekçisi, eylemlerinin 103’üncü gününde gözaltına alındı.

ANKA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 21:14
AKP'li Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nden işten atılan işçiler, gözaltına alındı
Abone Ol google-news

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in de katıldığı 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nin açılış töreni öncesi Cumali Akay, Kemal Bakırcı, Semih Bitiş, Duygu Güngör ve Başak Sopacı isimli belediye emekçileri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan belediye emekçilerinin Asarlık Polis Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.

5 ismin geçtiğimiz günkü eylemlerinde polise mukavemet ettikleri gerekçesi ile gözaltına alındıkları öğrenildi.


Etiketler: #AKP Gençlik Kolları #açılış töreni #AKP

İlgili Haberler

İzmir Büyükşehir, Menemen'deki arazi satışını yargıya taşıdı

İzmir Büyükşehir, Menemen'deki arazi satışını yargıya taşıdı
İzmir’in tek AKP’li belediyesi Menemen’de arazi satışları bir kez daha gündemde: 113 arsa elden çıkarılıyor

İzmir’in tek AKP’li belediyesi Menemen’de arazi satışları bir kez daha gündemde: 113 arsa elden çıkarılıyor
AKP'li Menemen Belediyesi'nde arbede: 'Meclis toplantıları halka açıktır, hangi gerekçeyle alınmıyoruz?'

AKP'li Menemen Belediyesi'nde arbede: 'Meclis toplantıları halka açıktır, hangi gerekçeyle alınmıyoruz?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler