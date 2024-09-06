AKP'li Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nden işten atılan işçiler, gözaltına alındı
İzmir’de AKP'li Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nden işten atılan 5 belediye emekçisi, eylemlerinin 103’üncü gününde gözaltına alındı.
AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in de katıldığı 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nin açılış töreni öncesi Cumali Akay, Kemal Bakırcı, Semih Bitiş, Duygu Güngör ve Başak Sopacı isimli belediye emekçileri gözaltına alındı.
Gözaltına alınan belediye emekçilerinin Asarlık Polis Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.
5 ismin geçtiğimiz günkü eylemlerinde polise mukavemet ettikleri gerekçesi ile gözaltına alındıkları öğrenildi.
Etiketler: #AKP Gençlik Kolları #açılış töreni #AKP
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