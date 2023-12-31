Süper Kupa skandalında yeni iddia: Suudi Bakan Yardımcısı'ndan Türk kafilesine çirkin sözler!
Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesinin yankıları sürüyor. Gazeteci Atilla Türker, kral adına konuştuğunu belirten Suudi bir bakan yardımcısının Türk kafilesine "Burası krallıkla yönetilir, sizin cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz" dediğini öne sürdü.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya gelmesi planlanan Riyad’daki Süper Kupa finali maçında yaşanan "Atatürk" krizinde yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Gazeteci Atilla Türker, Sözcü TV yayınında Suudi bir bakan yardımcısının Türk kafilesine yönelik söylediğini ileri sürdüğü bir iddiayı gündeme getirdi.
Türker'in iddiasına göre, Suudi Arabistan kralını temsilen konuştuğunu belirten bir bakan yardımcısı, Türk kafilesine “Krallıkla yönetiliyoruz, ben kral adına konuşuyorum. Sizin cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da cuma akşamı oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "Atatürk pankartı" ve "Atatürk tişörtü" krizi yaşanmıştı.
Takımların maç öncesinde sahaya Atatürk tişörtleriyle ve seremoniden önce sahaya Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi, Suudiler tarafından kabul görmemişti. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin, maçtan önce Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin verilmemişti.
Bunun üzerine iki takım maça çıkmama kararı almıştı. Yaşanan kriz sonrası karşılaşma, iptal edilerek başka bir tarihe ertelenmişti.
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