AKP’li Savcı Sayan’dan Mehmet Şimşek’e üstü kapalı eleştiri: ‘Emeklilerimizle aynı evde 2 ay yaşamayı denesin’
AKP'li Savcı Sayan'ın partisinin ekonomi yönetimine eleştirileri devam ediyor. Sayan, isim vermeden Mehmet Şimşek'e iki ay emekli ile aynı evde yaşama tavsiyesi verdi.
AKP'li Savcı Sayan İngiltere'de yüksek lisans eğitimi alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i isim vermeden eleştirdi. Sayan, şunları dile getirdi:
“10 bin emekli maaşı ile bir ay geçinen emeklinin ekonomi bilgisi ve bu işi nasıl başardığı bütün Üniversitelerin ilgili bölümlerinde ders olarak okutulmalıdır.
Üniversitelerin ekonomi bölümünü bitirenler, doktoraya başlamadan önce emeklilerimizle aynı evde 2 ay yaşamayı denesinler..
İngiliz okullarından aldıkları derslerden daha faydalı olacağına eminim..
Ayrıca bu başarı hikayesi profesörlüğe geçişte tez konusu olmalıdır..”
??10 bin emekli maaşı ile bir ay geçinen emeklinin ekonomi bilgisi ve bu işi nasıl başardığı bütün Üniversitelerin ilgili bölümlerinde ders olarak okutulmalıdır.— Savcı Sayan ???? (@SavciSayan) July 13, 2024
Üniversitelerin ekonomi bölümünü bitirenler, doktoraya başlamadan önce emeklilerimizle aynı evde 2 ay yaşamayı…
Eski AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş ve partisinin şımardığını ve halkın derin sefaletini göremediğini söylemişti.
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