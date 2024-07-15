Son dakika... AKP'den emekli maaşı açıklaması

Yayınlanma: 15.07.2024 - 14:32

Güncelleme: 15.07.2024 - 14:51

Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Ancak bu oran kök maaşlara uygulanacak. Kök aylığı 7 bin 829 lira ve altında olanların maaşına zam yansımayacak. Kök aylığı 7 bin 829 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıyacak.

Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,8 milyon emekli, temmuz ayında 'sıfır zam' durumuyla karşı karşıya kaldı.

BU AKŞAM ONAYINA SUNULACAK

Milyonlarca emeklinin gözü aylıklara yapılacak düzenlemeye çevrildi.

En düşük emekli maaşına yönelik çalışma yaptıklarını belirten AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin son rakamı bu akşam AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunacaklarını belirtti.

"ORTAYA BAZI RAKAMLAR ÇIKTI"

Yapılan analizler sonucu ortaya bazı rakamlar çıktığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Geçen hafta da kanun teklifimizi sunarken söylemiştik. Biz bu hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız, genel başkan vekillerimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık, onlar üzerinde çalıştık. Emeklilik sistemimize getireceği yük, bunun karşılığındaki bütçe imkanları nedir? Bununla ilgili analizleri toparladık. Ortaya bazı rakamlar çıktı. İnşallah bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz. O bu akşam netleşeceğini ifade edebilirim. Bazı alternatifler var."