AKP'li Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'un ifadelerini eleştirdi: Saraydan jet yanıt geldi: 'Öcalan çağrısı' tartışması!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 21:24

Güncelleme: 15.11.2024 - 21:27

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum önceki gün katıldığı TV programında Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını, "Yani mektup okutmuş devlet bunu da kendi insiyatifi içerisinde terörle mücadeleye bir katkı olarak görürse yapar. Fakat bunu sanki gerçek bir olaymış gibi tartışmak anlamsız. Bu ihtimaller hiç düşünülmeden bu tartışmayı yapmak anlamsız. Sayın Bahçeli'nin 'sözümün arkasındayım' lafı Türkiye'de terör vesayetini bitirmeye yönelik. PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor. Eğer devlet inisiyatifi içerisinde, o dil içerisinde ihtiyaç duyulan birtakım enstrümanlardan birisi de bir seslenme ise o seslenmenin yolunu bu devlet bulur" sözleri ile değerlendirmişti.

"AKP'NİN AÇIKLAMASINA İHTİYAÇ VAR"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Uçum'un, "PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor" ifadelerine sert tepki gösterdi.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Hukuk Politikaları Başkanı. MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor:

‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.’

Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz. MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım, aksi halde MHP’nin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak gördüğü sonucu çıkar. Cumhurbaşkanımız veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik‘in de bu konuda açıklamasına ihtiyaç var.

Konuya açıklık getirilmezse, devletin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak görmek için inisiyatif geliştirdiği anlaşılır. Başka bir ifadeyle, PKK’nın seçimlere katılması, Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve silah arkadaşlarının meclise girmesi anlamına gelir.

Bu konuda sessiz kalınacak her dakika, cumhur ittifakına çok ağır siyasi fatura yükler. Hatırlatmış olayım."

Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.

Hukuk Politikaları Başkanı.



MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor:



‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 15, 2024

"GAVUR KILICI KUŞANMAK"

Tayyar'ın söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayan Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, Tayyar'a şöyle yanıt verdi:

"Mehmet Uçum'un ne dediğini, sayın Devlet Bahçeli'nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor. “Müslüman ekmeğini yiyip, gavur kılıcını kuşanmak" diye tabir eder eskiler.

Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun, bir yanda sen bir yanda Türköne. Herkes belli de siz kimsiniz!"

Tayyar ise Ogan'a, "Teşbihte hata olmaz derler. …başına vurdum, ses arkasından geldi" sözleri ile yanıt verdi.