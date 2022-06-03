AKP'li Şamil Tayyar: Rakip cumhurbaşkanı adayını TÜİK açıkladı

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, resmi rakamlara göre yüzde 73'e varan enflasyon değerlerine atıfta bulunarak "Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 22:29
AKP'li Şamil Tayyar: Rakip cumhurbaşkanı adayını TÜİK açıkladı
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TÜİK'e göre enflasyon mayısta yüzde 2,98 arttı, yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu. ENAG'a göre ise, Mayıs 2022'de enflasyon yüzde 5,46 olurken yıllık enflasyon yüzde 160,76'ya yükseldi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar da, TÜİK'e göre yüzde 73'e varan enflasyon değerlerine atıfta bulunarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip cumhurbaşkanı adayını muhalefet yerine TÜİK'in açıkladığını söyledi. Tayyar, en zorlu rakibin 'yüksek enflasyon' olduğunu belirtti.

"2023’E DOĞRU"

Tayyar, Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:

  • 2023’e doğru. Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon.


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