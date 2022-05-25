AKP'li Şamil Tayyar, sandığı işaret etti: 'Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?'

AKP'li Şamil Tayyar ise, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını 'güvenlik sorunu' olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun kritik süreçlerdeki tehdit ve nefret dili, ulusal güvenlik sorununa dönüştü. Artık bu saçmalığı sonlandırmak gerek. Kesin çözüm için adres, sandıktır. Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın? Cesaretin varsa çık, kaçma, kararı millet versin."