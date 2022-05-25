AKP'li Şamil Tayyar, sandığı işaret etti: 'Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?'

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ENSAR ve TÜRGEV vakıfları üzerinden 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini açıklamasına ilişkin olarak, seçimi işaret etti. Tayyar, CHP liderine seslenerek, "Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 03:02
AKP'li Şamil Tayyar, sandığı işaret etti: 'Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, TÜGVA ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söyledi.

Ardından AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı video sonrası, CHP liderinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiğini iddia ederek "AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır" dedi.

AKP'li Şamil Tayyar ise, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını 'güvenlik sorunu' olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı: 

"Kılıçdaroğlu’nun kritik süreçlerdeki tehdit ve nefret dili, ulusal güvenlik sorununa dönüştü. Artık bu saçmalığı sonlandırmak gerek. Kesin çözüm için adres, sandıktır. Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın? Cesaretin varsa çık, kaçma, kararı millet versin."


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