Şamil Tayyar Mehmet Uçum’a yüklendi, Mehmet Metiner de devreye girdi

26 Mayıs 2022 Perşembe, 21:33

Ekonomik kriz derinleşip seçim tartışmaları giderek hız kazanırken iktidar içindeki kavga da giderek büyüyor. Son olarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 ve 'Soros' tartışması AKP'deki krizi gözler önüne sermişti.

Dün akşam da AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, daha önceden kendisini "Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak" sözleriyle tanımlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'a zehir zemberek sözler kullandı.

TAYYAR'DAN UÇUM’A: 'NASIL BİR ŞIMARIKLIK?'

Tayyar, Uçum'un "Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak" sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak Uçum'a çok sert tepki göstermiş ve iktidar partisi içerisindeki 'yetki'nin altını çizerek karar organının, kendisinin de üyesi olduğu MKYK olduğunu belirtmişti.

Tayyar, "AK Parti’nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AK Parti’nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?" ifadelerine yer vermişti.

MEHMET METİNER DE DEVREDE

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de, sosyal medya hesabından Tayyar'ın paylaşımını alıntılayarak Uçum'a yüklendi.

Metiner, "Uçum’un söylediklerini de üslubunu da kabule değer bulmuyorum. AK Parti bu değil. Reis’e ölümüne bağlı olanların anlayışı da tarzı da bu değil. Reis bilsin ki rahatsızlık had safhada" ifadelerine yer verdi.

TAYYAR: SON DÖNEMDE CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖLGESİNİ KENDİ AZAMETİ SANANLARIN SAYISI ARTMAYA BAŞLADI

Tayyar da Metiner'in paylaşımına yanıt vererek "Eyvallah kıymetli vekilim. Ne yazık ki son dönemde Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sananların sayısı artmaya başladı. Bir danışman öneride bulunur ama lider gibi racon kesemez. Selamlar" yorumunda bulundu.

DAHA ÖNCE DE 'SOROS' ÜZERİNDEN BİRBİRİNE GİRMİŞLERDİ

Tayyar, 50 artı 1 sistemini getirenlerin Cumhurbaşkanı'na tuzak kurduğunu ve bu kişilerin "Soros'un AKP içinde yerleştirdiği adamları" olduğunu söylemişti. Tayyar ile Uçum arasında konuya dair bir tartışma yaşanmıştı. Metiner de 'Soros' kavgasına sosyal medya hesabından dahil olmuştu.

Anayasa değişikliğini hazırlayan ekibin içinde bulunan Uçum, “Türkiye’yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda ‘sorosçuluk yalanı’ yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017’de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez” ifadelerini kullanmıştı.

Uçum'un açıklamaları üzerine Şamil Tayyar'dan sert bir yanıt gelmiş, Twitter'dan açıklama yapan Tayyar, "Uçum, devlet memurudur. Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri meydan" demişti.

Metiner, "Görünen o ki Soros’un her yerde her kesimde adamları var. Hep içimizden vurulduk. Başımıza geçirdiklerimizin ihanetine uğradık. Gerekli dersi almadığımızı görmek üzüyor bizi. Şimdilik bu kadar diyeyim" ifadelerine yer vermişti.