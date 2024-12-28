AKP'li Şamil Tayyar'dan 'İmralı' açıklaması: 'DEM gece yoğun trafik içinde'
AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, DEM Partili isimlerin İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından yarın kamuoyuna açıklama yapılacağı aktarıldı.
AKP'li Şamil Tayyar ise DEM Parti'nin bu gece yoğun trafik içerisinde olduğunu öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, "Ayrıntıya girmeyeyim ama Öcalan’ın ‘silahlı çatışma döneminin sona erdiği’ düşüncesinde olduğunu aktarmakla yetineyim" ifadelerini kullandı.
"ENDİŞE DUYUYORMUŞ"
Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:
"İmralı, yeni dönemin en önemli tartışma merkezi olacağa benziyor. Bazı notlar var ama sürece zarar verme ihtimalini düşünerek bir kenara bırakayım. Artık şunun altını çizmekte fayda var:
-Terörist elebaşının mecliste konuşma önerisinin ‘DEM İmralı’ya gitsin’ önerisine evrilmesiyle oluşan yeni perspektif, artık devlet projesi olarak görülebilir.
Devlet de Öcalan da çözüm sürecindeki provakasyonlar nedeniyle şimdi daha temkinli. O sebeple Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Öcalan tarafından özellikle tercih edilmiş, Kandil’e çok yakın isimlerin süreci sabote etmesinden endişe duyuyormuş.
Ayrıntıya girmeyeyim ama Öcalan’ın ‘silahlı çatışma döneminin sona erdiği’ düşüncesinde olduğunu aktarmakla yetineyim. Yarın mesajları kamuoyuna açıklayacak olan DEM, gece yoğun trafik içinde. Kandil bakalım ne yapacak, DEM nerede duracak? Kimi ülkelerin, özellikle İsrail ve İran istihbaratının uzlaşmaya karşı çıkması için Kandil üzerinde yoğun baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Gece çok uzun geçecek gibi."
İmralı, yeni dönemin en önemli tartışma merkezi olacağa benziyor.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 28, 2024
Bazı notlar var ama sürece zarar verme ihtimalini düşünerek bir kenara bırakayım.
Artık şunun altını çizmekte fayda var:
-Terörist elebaşının mecliste konuşma önerisinin ‘DEM İmralı’ya gitsin’ önerisine…
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