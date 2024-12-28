İmralı'da Öcalan'la görüşme sona erdi: DEM Parti'den ilk açıklama!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 18:19

Güncelleme: 28.12.2024 - 18:53

Adalet Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya dün olumlu yanıt vermişti.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Adalet Bakanlığı'ndan onay çıkmasının ardından Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. AA'nın aktardığına göre görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

DEM PARTİ: HEYETİMİZ İLERLEYEN SAATLERDE DEĞERLENDİRMELERİ PAYLAŞACAK

DEM Parti kaynakları görüşmenin sona erdiğini ve heyetin İmralı adasından döndüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetimiz bugün İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

BAHÇELİ 'HAYIRLI BAŞLANGIÇ' DEMİŞTİ

22 Ekim'de Meclis'te 'Öcalan çıksın, Meclis'te konuşsun' çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra bu çağrısını defaatle tekrar etmişti. Görüşlerinde bir değişiklik olmadığını belirten MHP lideri son olarak 20 Aralık'ta konuya ilişkin ''Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025’e giriyoruz ve dikkat edilirse yüzüğümde de 'Yeni yüzyıl, yeni Türkiye' diye var. Bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum Türkiye açısından da insanımız için de hayırlara vesile olur" demişti.

ÖCALAN'IN MESAJINI İLETMİŞTİ

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile en son 23 Ekim tarihinde yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan görüşmüştü. Ömer Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan bu görüşmede kamuoyuna “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” mesajını iletmişti.