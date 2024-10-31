AKP'li Şamil Tayyar'dan yandaş medyaya 'Esenyurt Belediyesi'ne 'kayyum'' haberine tepki: 'En büyük zararı iktidara veriyorlar'

AKP'li Şamil Tayyar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından "belediyeye kayyum atandığına" dair haberlere ilişkin eleştiride bulundu. Tayyar, yandaş medyaya "Daha önce de benzer yanlışa imza atan bu haber kanallarının kendine çekidüzen vermesi gerekir. İktidarı destekliyor gözükürken en büyük zararı iktidara veriyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP'li Şamil Tayyar'dan yandaş medyaya 'Esenyurt Belediyesi'ne 'kayyum'' haberine tepki: 'En büyük zararı iktidara veriyorlar'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 11:24

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, dün "Beşiktaş Kaymakamı'nın Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığına" ilişkin haber yapan iktidara yakın medyayı eleştirdi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“UZUN SÜRE YALANA DEVAM ETTİLER”

"Ne oldu şimdi? Dün gece henüz sorgulama sürerken bazı haber kanalları, Esenyurt Belediye Başkanlığı’na Beşiktaş Kaymakamının atandığı yönünde yalan haberle algı oluşturdu. Dedik ki an itibarıyla böyle bir atama yok, uyardık. Yalana devam ettiler uzun süre.

"EN BÜYÜK ZARARI İKTİDARA VERİYORLAR"

Süreci sabote eden o yayınların üzerinden yaklaşık 12 saat geçtikten sonra, az önce, İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanlığı’na Vali Yardımcısı Can Aksoy’un görevlendirildiğini açıkladı. Daha önce de benzer yanlışa imza atan bu haber kanallarının kendine çeki düzen vermesi gerekir. İktidarı destekliyor gözükürken en büyük zararı iktidara veriyorlar."


Etiketler: #ahmet özer #Esenyurt Belediyesi #şamil tayyar

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