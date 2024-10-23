AKP'li Şamil Tayyar'dan Bahçeli'ye 'Öcalan' tepkisi: 'Gücü yetmez'

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:40

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haftaki grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı, "örgüte silah bırakma talimatı verip terörün bittiğini ilan etsin" çağrısını, bu hafta ileriye taşıdı.

Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Bahçeli'nin çağrısına yanıt veren AKP'li Şamil Tayyar, "Öcalan’ı TBMM Genel Kurulu’nda konuşturmaya kimsenin gücü yetmez, fayda da etmez" dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli’nin bölücü terör örgütü liderine TBMM’de konuşma çağrısı yapması, tüm ezberleri bozdu. Başta Devlet Bey’in. Anlıyoruz ki Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin himayesinde kurulması planlanan PKK devleti ihtimali satın alınıyor. Bölgede ABD ile yeni bir gelecek inşa edilmek isteniyor. Öcalan’ın çağrısıyla Kandil’in dağılmayacağı bilinir, ABD’ye rağmen yaprak kımıldamaz. Kandil’in liderlerini Avrupa’ya gönderip kalanını Suriye’de ikamete zorlayan, böylece PKK’ya Suriye’de devlet hediye etmeyi içeren senaryo, ilk çözüm sürecinde gündeme geldi, sonuç malum.

"TECRÜBE EDİLDİ, BİLİYORUZ"

"Kapsayıcı/kuşatıcı bir demokrasiye, hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesine ihtiyaç var ama terör örgütünü merkeze koyan hiçbir politikanın şansı yoktur. Tecrübe edildi, biliyoruz.

İhtiyaç duyulan, Kürt kardeşlerimizle yeni bir gönül köprüsü inşa etmek ve helalleşmektir. Bunun yolu terörist başına umut vermekten değil 85 milyonun tamamına umut vermekten geçer. Daha gerçekçi, toplumu ayrıştırarak değil birleştirerek çözüm üretilmeli, söyleyene göre değil hakikat derecesine göre tavır alınmalıdır. FETÖ elebaşını kendilerine alıp PKK elebaşını Türkiye’de cezaevine gönderenler, Gülen ölünce Öcalan’ı diriltmek istiyorsa nafile. Ayrıca bebek katili Öcalan’ı TBMM Genel Kurulu’nda konuşturmaya kimsenin gücü yetmez, fayda da etmez."