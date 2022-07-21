AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden ayrıldı
AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir süreliğine görevinden ayrıldığını duyurdu. Başkan Demir’in hasta olduğu ve doktor tavsiyesi ile görevinden ayrıldığı iddia edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir süreliğine görevinden ayrıldığını duyurdu.
Sözcü'de yer alan habere göre, Demir, ilgili makamlara gönderdiği 'görevden ayrılma' yazısında, “Bir dizi işlerim nedeniyle 20.07.2022 tarihinden itibaren görevimden ayrılıyorum. Görev dönüşüme kadar Belediye Başkanlığına Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Nihat Soğuk vekalet edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim” ifadelerini kullandı. Başkan Demir’in hasta olduğu ve doktor tavsiyesi ile görevinden ayrıldığı iddia edildi.
Öte yandan Başkan Mustafa Demir, Pazartesi kente gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile olan görüşmesini sağlık nedenleri yüzünden iptal etmişti.
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