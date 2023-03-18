AKP'li Veysel Eroğlu depremde 'barajlar' için uyuyamamış!

TBMM Deprem Komisyonu ilk toplantısını yaptı. AKP’li Veysel Eroğlu, deprem anında aklına ilk gelenin barajlar olduğunu söyledi. Eroğlu, “Uyuyamadım” dedi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00
AKP'li Veysel Eroğlu depremde 'barajlar' için uyuyamamış!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) daha önce yaptığı çalışmaların yetkililer tarafından dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, “Uyulmamış. Uyulsaydı bu yıkım bu şekilde olmazdı” dedi. Komisyon Başkanı AKP’li Veysel Eroğlu, “Benim ilk depremde korkum ‘Ya, barajlar ne oldu?’ diye sabaha kadar uyuyamadım. Hemen DSİ genel müdürünü aradım” diye konuştu. 

MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Aktif Tektonik ve Deprem Araştırmaları Koordinatörü Selim Özalp, “Konuyla ilgisi yok ama burada çıkan enerji bir şekilde depolanabilirse bu tek depremde ortaya çıkan enerji Türkiye’nin bir yıllık enerjisini karşılayabilecek boyutta” çıkışını yaptı.

DENETİM YAPILMAMIŞ

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, depremden iki ay önce Kayseri’de yapılan bir inşaatı incelediklerini belirtip zemin sıvılaşması riski bulunduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Kadıoğlu, yetkilinin kendilerine “Hocam senin belirlemiş olduğun masraf ne kadar biliyor musun? Ben o arsaya o kadar para vermedim” denildiğini, rapor alınmadan gidip başka birine yaptırıldığını anlattı.


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