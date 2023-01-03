AKP’li Saral’ın istediği değişiklik gündeme alındı

03 Ocak 2023 Salı, 17:34

Çekmeköy Belediye Meclisi’nin ocak ayı meclis toplantıları başladı. Meclis gündemine alınan tekliflerden biri Çekmeköy Ömerli Mahallesi 7 ada, 28, 29 ve 30 parsellerin imar planlarının değiştirilmesiyle ilgili. Söz konusu teklifle, ekolojik turizm alanında bulunan, yaklaşık 13 bin metrekarelik arazinin konut alanına alınması isteniyor. Arazinin yakın çevresinde lüks villalar bulunuyor. Çekmeköy Belediye Meclisi, imar planı değişikliği teklifini, incelenmek ve rapora bağlanmak üzere komisyona havale etti.

EKOLOJİK TURİZM ALANLARI NEDİR?

Çekmeköy, Hüseyinli ve Sırapınar mahalleleri için 2012 yılında yapılan imar planlarında “Ekolojik Turizm Aları” şöyle tanımlanıyor:

“Tarımsal ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılabileceği Pazar alanları, günübirlik alanlarda yer alabilecek fonksiyonlar, konaklama alanları, fuar alanları, rekreatif, dinlenme ve eğlenmeye yönelik tesisler, kamp alanları, spor alanları, sağlık turizmi, yaşlı bakım ve dinlenme tesisleri ile kentlilerin günübirlik rekreatif ihtiyaçlarının karşılanacağı hobi bahçeciliği, at çiftliği, manej ve eğitim alanları, fidan yetiştirme sahaları, çay bahçesi, kır lokantası, kır gazinosu, büfe ve ve wc gibi kullanımlar ile tema parkları, gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, piknik alanları, kamp alanları gibi açık alan düzenlemeleri yapılabilecek alanlardır.”

İBB DEĞİŞİKLİĞİ 2018 YILINDA REDDETMİŞTİ

Çekmeköy Belediyesi 2018 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) başvurarak, ekolojik turizm alanlarında konut yapılabilmesi için plan değişikliği yapılmasını istemişti. İBB Meclisi 14 Kasım 2018’de Çekmeköy Belediyesi’nin istediği değişikliği oybirliği ile reddetmişti. Çekmeköy Belediye Meclisi tarafından kabul edilmesi durumunda teklif, onay ve üst ölçekli planlarda da aynı değişikliğin yapılması için İBB’ye gönderilmesi gerekiyor. Daha önce reddettiği teklif karşısında, İBB Meclisi’nden çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubunun nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

ARAZİNİN SAHİBİ AKP'Lİ

İmar planı değişikliği istenen Ömerli Mahallesi 7 ada, 28 parsel 8 bin 170 metrekare büyüklüğünde. 2006 yılı sonunda Saral Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketine geçen arazi, şirket birleşmesi sonucunda haziran 2021’de Saral Ömerli İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin mülkiyetine geçti. Saral Makine firması ortaklarından Mustafa Saral, 2014-2019 tarihleri arasında AKP’den Silivri Belediye Meclis üyeliği yaptı.



