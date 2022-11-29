AKP'li Şen'den seçim tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 'değişiklik' sinyali
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "revize edilebileceği" sinyalini verdi. Şen açıklamasında, seçim tarihinde ise bir "ayarlama yapılabileceğini" belirtti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuştu. Siyasetin gündeminde sıklıkla tartışılan seçim tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.
Şen, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın mart ayında baskın seçim beklemesi hakkında, "Mart ayında niye seçim olsun? Seçimin öne alınması konusunun Cumhur İttifakı’nın oylarıyla ilgisi yok. Haziran ayı hac dönemine denk geliyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur bayram tatiline denk geliyor. Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. TBMM’de konuşulsun, orada yapılsın isteriz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan AKP'li Şen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı çalışmalara değindi ve "Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söylüyoruz. Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- İsmi anıt çınara verildi
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- A Haber: Adana'da petrol bulundu