AKP'li Şen'den seçim tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 'değişiklik' sinyali

29 Kasım 2022 Salı, 11:03

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuştu. Siyasetin gündeminde sıklıkla tartışılan seçim tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şen, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın mart ayında baskın seçim beklemesi hakkında, "Mart ayında niye seçim olsun? Seçimin öne alınması konusunun Cumhur İttifakı’nın oylarıyla ilgisi yok. Haziran ayı hac dönemine denk geliyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur bayram tatiline denk geliyor. Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. TBMM’de konuşulsun, orada yapılsın isteriz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan AKP'li Şen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı çalışmalara değindi ve "Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söylüyoruz. Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk" ifadelerini kullandı.