Son dakika... İYİ Partili Özkan'dan çok konuşulacak iddia: Yarın erken seçim tarihi açıklanabilir
Son dakika haberi... İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, yarınkı MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayacağını öne sürdü. Cumhuriyet'e konuşan Özkan, AKP'nin HDP ziyaretiyle MHP tabanında rahatsızlık oluştuğunu öğrendiğini belirtip durumun parti genel merkezine de yansıdığını söyledi.
AKP heyetinin anayasa değişiklik teklifi kapsamında HDP'ye ziyareti ve bunun üzerine bazı AKP yöneticilerinin HDP'yle diyalogu destekler nitelikte çıkışlarda bulunmasının Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'de ne olacağı merak konusu.
Yapılan yorumlarda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yarın partisinin grup toplantısındaki konuşmasına dikkat çekilirken İYİ Parti cephesinden kritik bir iddia geldi.
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, yarın erken seçimin ilan edilebileceğini öne sürdü. Özkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarın erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum. Yarın enteresan gelişmelere sahne olacak…" ifadelerini kullandı.
"RAHATSIZLIK GENEL MERKEZE SİRAYET ETTİ"
Cumhuriyet.com.tr olarak paylaşımı üzerine Özkan'a ulaştık. Yarınki MHP Grup Toplantısı'ndan beklentisinin erken seçim çağrısının çıkacağı yönünde olduğunu söyleyen Özkan, son gelişmelerden MHP içinde yıllarca aynı saflarda olduğu arkadaşlarının rahatsız olduğunu ifade etti. AKP'nin HDP ziyareti nedeniyle MHP yönetiminin parti tabanı karşısında zor duruma düştüğünü belirten Özkan, "Daha önce MHP'de görev yapmış kişilerele görüştüm. Ciddi rahatsızlık var. Genel merkeze sirayet etti. Bahçeli'nin yarın ciddi bir hamle yapılacağı düşünülüyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- 'O günü bekleyin...'
- Soylu resmen itiraf etti!
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- Dilek Ertek’in aile avukatı tek tek anlattı
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- 'Pabucumun cübbelisi...'
- 'Normal bir Covid ölümü değil...'
- Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan 'alfabe' sorusu