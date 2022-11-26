Yandaş isim, AKP ve MHP'de konuşulan seçim tarihini açıkladı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 12:28

18 Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin Cumhur İttifakı'nda yer alan AKP ve MHP kaynaklarına dayalı yeni bir iddia dile getirildi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin, iki partinin kulislerinde konuşulan seçim tarihini canlı yayında duyurdu.

Şahin'in erken seçim açıklaması şöyle:

"Yakın dönemde yeniden bazı haber kaynaklarımla görüştüm. Onlardan edindiğim bilgi, 14 Mayıs tarihinin öne çıktığı bu olmazsa 7 Mayıs tarihinin olabileceğini söylediler.

Daha sonra bir başka siyasi partinin önemli bir ismine daha sordum. Ondan da 14 Mayıs tarihini duydum. Yani Ankara'da konuşulan, AK Parti ve MHP kulislerinde konuşulan ve öne çıkan tarih 14 Mayıs."

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim tarihine ilişkin geçen ay gazetecilerin sorusu üzerine "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Türkiye'nin şartlarında Meclis bir karar verir mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular" açıklaması yapmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'da, erken seçim tartışamalarına ilişkin de konuşan Yazıcı, "Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılır" demişti.