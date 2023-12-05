AKP’li Sibel Gönül’ün oğlu CHP’den aday oldu!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:50

Güncelleme: 05.12.2023 - 13:50

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, AKP'nn 2019 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkan adayı olan Kocaeli eski Milletvekili Sibel Gönül’ün oğlu Buğra Gönül, sürpriz bir şekilde CHP’ye üye oldu.

30 yaşındaki Mimar Buğra Gönül’e parti rozetini, CHP İl Başkanı Bülent Sarı taktı. Partiye katılan Buğra Gönül, ardından Kartepe Belediye Meclis üyesi aday adaylık başvurusu yaptı.