AKP’li Sibel Gönül’ün oğlu CHP’den aday oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'yol arkadaşım' diyerek İzmit’e aday yaptığı AKP'li Sibel Gönül’ün oğlu Buğra Gönül, CHP’ye katıldı. CHP’den Kartepe Belediye Meclis Üyesi aday adayı olan Gönül’ün rozetini, CHP İl Başkanı Bülent Sarı taktı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:50
AKP’li Sibel Gönül’ün oğlu CHP’den aday oldu!
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Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, AKP'nn 2019 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkan adayı olan Kocaeli eski Milletvekili Sibel Gönül’ün oğlu Buğra Gönül, sürpriz bir şekilde CHP’ye üye oldu.

30 yaşındaki Mimar Buğra Gönül’e parti rozetini, CHP İl Başkanı Bülent Sarı taktı. Partiye katılan Buğra Gönül, ardından Kartepe Belediye Meclis üyesi aday adaylık başvurusu yaptı.


adaylık aday AKP İzmit

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