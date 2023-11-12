Kocaeli'nde Starbucks'ta 'zorla' protesto: Müşterilere tepki gösterip kahvelerini döktüler

Kocaeli İzmit'te bir grup, İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturan müşterilere tepki göstererek kahvelerini döktü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar, Emniyet'i etiketleyerek protestocuları eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 20:16
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Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından ateş çemberine dönen İsrail-Filistin hattında çatışmalar devam ederken Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de okul, hastane ve diğer kamu binalarına saldırılar dünya kamuoyunda da tepki çekerken İsrail'e desteğini açıklayan ve İsrail menşeli ürünlere yönelik boykotlar da yapıldı.

KOCAELİ'NDE STARBUCKS'A PROTESTO

Türkiye'de de birçok ilde bu şirket ve ürünlere boykotlar devam ederken İzmit'te bir grup, Starbucks'ta protesto gerçekleştirdi.

İzmit'te çekildiği iddia edilen görüntülerde bir Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren grup, müşterilerin kahvelerini zorla alarak yere döktü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyerek protestoya tepki gösterdi.


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