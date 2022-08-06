AKP'li Sincan Belediye Meclis Üyesi Bekir Yıldız'dan Mamak Kentsel Dönüşümü'nde şantajcıyla işbirliği

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başkan Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ancak 14 yıl boyunca ötelenen ve belediyeye 2.5 milyar TL’lik kira zararına neden olan Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenini geçen ağustos ayında yaptı.

Projeyi, belediye şirketi olan PORTAŞ AŞ. ihale etti ve inşaat çalışmalarına başlandı. İnşaat devam ederken PORTAŞ’ın yaptığı ihaleye “suç örgütü kurmak” “ihale şantajı yapmak”, “ihale tehdidiyle şirket kurşunlatmak” suçlarından yargılanan Günfalt İnşaat Şirketi’nin kurucusu İrfan Güneş, ihaleye iptal davası açtı. Dava açılan üç mahkemeden ikisi ihaleyi hukuka uygun bulup davayı reddetti, bir mahkeme ise ihaleyi iptal etti. ABB, iptal kararını temyize götürdü.

Dava sürerken FETÖ’ye övgü paylaşımlarıyla gündeme gelen AKP Sincan Belediye Meclis Üyesi Bekir Yıldız’ın, Güneş ile ABB arasındaki temyiz davasına Danıştay’da müdahil olduğu ortaya çıktı. Yıldız’ın, Danıştay’a verdiği müdahillik dilekçesindeki ifadelerin Güneş’in temyiz dilekçesindekiyle aynı olduğu belirlendi.

Güneş ve Yıldız’ın ortaklığı sonucu görülen dava sonucunda projenin yapımı zorunlu olarak durduruldu. ABB avukatları, taraflardan birinin iptal davası açabilmesi için davacının menfaatinin ihlal edilmiş olmasının şart olduğunu; menfaat ihlali bulunmayan AKP’li Yıldız ve Güneş’in farklı amaçla hareket ettiğini belirterek davanın reddini talep etti. İnşaat durdurulduğu için konut bekleyen binlerce yurttaşın 14 yıldır süren mağduriyeti devam edecek, ABB’nin ise ödediği kira zararı ise 3 milyona yaklaşacak.

YILDIZ’A SUÇ DUYURUSU

ABB avukatları, AKP’li Yıldız hakkında “ihale şantajcılığından tutuklu bulunan İrfan Güneş ile birlikte hareket ederek siyasi yönünü kullanarak, suça iştirak etmekten” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, ikili arasındaki HTS kayıtlarının incelenmesi, Yıldız’ın davaya müdahil olma nedeninin araştırılması ve başka kamu ihalelerinin de incelenmesi istendi.