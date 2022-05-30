AKP'li siyasetçi Devlet Bahçeli'nin seçim planını açıkladı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 08:30

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş bugünkü, "Seçimin tarihini Kılıçdaroğlu belirleyecek" başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararı aldıracağını iddia etti.

Yarkadaş'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Geride bıraktığımız perşembe günü kaleme aldığım “Erken seçim tartışmasını bitirecek anket…’’ başlıklı yazıda seçim tarihinin MHP’nin oy oranına bağlı olduğunu, seçim tarihinin de buna göre belirleneceğini yazmıştım. Yazıyı okuduğunuz için detaylarına girmiyorum.

Bu yazının ardından Ankara’nın ‘kulağı delik’ siyasetçilerinden çok sayıda telefon aldım. Ankara’nın deneyimli siyasetçileri, “Tespitler gerçekçi… Seçim tarihini MHP’nin durumu belirleyecek’’ yorumunu yaptı.

AKP’nin etkili isimlerinden olan bir kaynağım ise “Yazıda bir eksik var…’’ dedi. Bunun üzerine “O halde eksiği de siz tamamlayın’’ karşılığını verdim.

AKP’li siyasetçinin “eksik’’ olarak tarif ettiği nokta “Kılıçdaroğlu faktörü…’’ idi.

AKP’li kaynağımın iddiasına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı gün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “erken seçim’’ kararı aldıracak! Kaynağım, “Devlet Bey bu konuda hayli kararlı görünüyor’’ dedi.

GERİ SAYIM BAŞLADI…

Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istediği ve kendisini tamamen buna ‘kilitlediği’ bilinen bir gerçek. CHP lideri, bugün itibariyle artık gayri resmi adaydır… Adaylığını ilan etmek için ise gün sayıyor. Kılıçdaroğlu aslında Haziran ayının sonunda adaylığını açıklamak ve yarışa bir an önce girmek istiyordu. Ancak yakın çevresindeki bazı isimler ‘’Altılı Masa toplantılarının ilk turunun bitmesini beklemek daha doğru olur’’ deyince tarih biraz ertelendi. Kılıçdaroğlu bu yüzden Haziran ayının sonunda yapılması beklenen 6. toplantının bitmesini bekleyecek. O toplantı da tamamlandıktan sonra adaylığına ilişkin güçlü bir mesaj verecek. Buna ilişkin slogan arayışları da devam ediyor.

AKŞENER AÇIKLAR MI?

Kılıçdaroğlu’nun asıl beklentisi, adaylığını Altılı Masa’nın ortaklarının kamuoyuna açıklaması yönünde… Bu olmadığı takdirde ise ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP liderinin adaylığını kamuoyuna deklare etmesi bekleniyor… Bu beklenti gerçekleşir mi gerçeklemez mi bilinmez… Ancak buna yönelik çalışmalar önümüzdeki süreçte hızlanacak. Akşener ikna edilir ve “Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’dur’’ derse CHP lideri yarışa çok güçlü bir biçimde girecek.

CHP lideri, Akşener bunu yapmadığı takdirde ise Eylül ayının sonu Ekim ayının başı gibi adaylığını kamuoyuna açıklamayı düşünüyor. CHP lideri ve yakın çevresi tüm hazırlıklarını buna göre yapıyor. Öyle ki; ses, sahne ve ışık düzenini organize eden şirkete “Eylül ve Ekim ayı için başka bir iş almayın… Yoğun bir sürece giriyoruz’’ denildi. Bu da Eylül ve Ekim ayının yeni siyasi gelişmelere gebe olduğunu gösteriyor"