CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’un fethinin 569’uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabında bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nın mesajı şöyle:
“Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul’un fethinin 569. yılı kutlu olsun! Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet’i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum.”
Tarihin akışını değiştiren zafer olan #İstanbulunFethi’nin 569. yılı kutlu olsun! Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet’i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 29, 2022
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