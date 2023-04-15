AKP'li Taner Yıldız taburcu edildi
Beynine pıhtı atma şüphesiyle bir hafta önce hastaneye kaldırılan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, taburcu edildi.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 8 Nisan akşamı rahatsızlandı.
Beynine pıhtı atma şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, nöroloji bölümünde bir hafta tedavi gördü.
Yıldız, bugün, sabah saatlerinde taburcu edildi.
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