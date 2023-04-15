AKP'li Taner Yıldız taburcu edildi

Beynine pıhtı atma şüphesiyle bir hafta önce hastaneye kaldırılan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, taburcu edildi.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2023 - 12:03
AKP'li Taner Yıldız taburcu edildi
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 8 Nisan akşamı rahatsızlandı.

Beynine pıhtı atma şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, nöroloji bölümünde bir hafta tedavi gördü.

Yıldız, bugün, sabah saatlerinde taburcu edildi.


Taner Yıldız pıhtı

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