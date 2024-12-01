AKP'li Tayyar'dan Başdanışman Mehmet Uçum'a: Sen kimsin kardeşim!

Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:09

Güncelleme: 01.12.2024 - 12:11

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum'a ağır eleştirilerle yüklenmeye devam etti.

tv100’de katıldığı canlı yayın programında konuşan Tayyar, Uçum’un Cumhurbaşkanı makamını temsil etmediğini belirterek, “Her söylediği şey cumhurbaşkanının sözü değil. Mehmet Uçum, AK Parti’de büyük rahatsızlık veriyor. Uçum’a partisinde birikmiş bir öfke var. Uçum, sürekli racon kesiyor meydan okuyor. Sen kimsin kardeşim! Sen cumhurbaşkanı adına mı konuşuyorsun? Cumhurbaşkanı ona kişisel talimat vermemişse kendi adına düşüncelerini ifade edebilir. Yanında iki yamağı var Uçum’un. AKP’de racon kesecek tek kişi var oda Erdoğan’dır. Mehmet Uçum, 'kırmızı çizgilerimiz' diye bir twit atıyor. Bunu cumhurbaşkanı söyleyebilir Mehmet Uçum konuşacaksa kendi adına konuşsun. Posta koyarak konuşmasın. Uçum dışında başka ahkam kesen kurum üyesi görüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

"KURUMSAL ÇÖKÜŞÜN MİMARLARINDAN BİRİSİ"

Uçum’un yetki alanının dışına çıkarak açıklamalar yaptığını söyleyen Tayyar, “Zaman zaman partiyi ve cumhurbaşkanlığını zor durumda bırakıyor. Ben Mehmet Uçum’un 'Sorosçu' olduğunu düşünüyorum. Arzu ederse bana dava açabilir. Ben Mehmet Uçum’un Osman Kavala’dan farklı olduğunu düşünmüyorum. Partiye ve cumhurbaşkanlığına büyük zarar veriyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yaşanan sorunların temel kaynağı Mehmet Uçum’dur. Devleti içeriden çökertiyorlar. Devletteki kurumsal çöküşün mimarlarından birisidir Uçum. Kendine ait özerk bir alan oluşturdu içeride. Meclis Başkanı'na posta koydu o bile sesini çıkaramadı. Diğer arkadaşlarımızda Uçum’a haddini bildirmediği için rahat hareket ediyor” ifadelerini kullandı.