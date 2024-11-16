'Sorosçu' kapışmasında 2'inci gün... AKP'li Tayyar'dan Başdanışman Uçum'a: Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim

Yayınlanma: 16.11.2024 - 13:51

Güncelleme: 16.11.2024 - 13:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanınlarından Mehmet Uçum'un, katıldığı televizyon programında "PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor" ifadelerini kullanması üzerine eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan sert tepki gelmişti.

Tayyar'ın tepkisinin ardından Tayyar ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan arasında sosyal medya üzerinden polemik başlamış, "Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz, sürekli racon kesiyorsunuz, bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız da yakında çöküp gidecek" yazan Tayyar'a Ogandan "Külliyede Soros'un gölgesi bile olmaz. Türk devletinin bizim aklımıza ihtiyacı olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı hamleyle senin gibi münafıkların aklını alır" ifadeleriyle yanıt gelmişti.

Bu tartışma üzerine Mehmet Uçum yeni bir açıklama yaptı. "Terörle Mücadelede Organik Bütünlük İlkesi" başlığıyla yaptığı paylaşımda Uçum, "Terör örgütleriyle müzakere yapılmayacağı gibi terör örgütlerini kullanan devletlerle de terörün müzakeresi yapılmaz" dedi.

UÇUM 'KARŞI'YI EKLEDİ

"Terörle mücadelede devletin; Irak ve Suriye’deki terör unsurlarını farklı görmesinin söz konusu olmadığı defalarca ifade edildi. Buna göre PKK, PYD, YPG birbirinden ayrı değil genel yönetimleri, kullanılma amaçları ve onları yönlendiren güçler açısından organik bütünlük içindeki terör yapılarıdır" diyen Uçum şu paylaşımı yaptı:

"Terörle mücadelede organik bütünlükten taviz verilmeyeceği konusunda başta Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerce daha önce ısrarlı açıklamalar yapıldı. Sonuç olarak PKK-PYD-YPG’nin Kürt siyasi hareketi olarak gösterilmesine karşı ve Kürtlerin terör istismarından kurtarılmasına yönelik geliştirilen bir Devlet inisiyatifi vardır.

Tam da bu amaçla söylenmiş olan 'PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik -KARŞI- geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor' ifadesini manasına aykırı şekilde hangi niyetle olursa olsun çarpıtmaya kalkmayın, kimse kanmaz."

TAYYAR: ADAMA LAFINI YEDİRİRLER BÖYLE, ENSENDEYİM

Şamil Tayyar da bunun üzerine, Uçum'un açıklamasındaki ilgili kısmın görseli eşliğinde yeni bir paylaşım yaparak "Azarı işitince, aydınlandın birden Sorosçu. Adama lafını yedirirler böyle. Terör örgütü PKK ile ilgili sözlerinin arasına 'KARŞI' kelimesini ekleyerek yanlış anlaşıldığını söylüyorsun. Zırva tevil götürmez ama yine de olsun. Tavsiyemdir, bir daha boyunu aşan işlere bulaşma, ensendeyim" dedi.