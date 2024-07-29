Tuğrul Türkeş: Oğlum her akşam Gezi eylemlerine katıldığını söyledi

Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:47

Güncelleme: 29.07.2024 - 15:47

AKP milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Davası’ndan ceza alan Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret talebine Adalet Bakanlığı’ndan onay çıktığını açıklamıştı.

Türkeş, Halk TV’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

10 GÜN İÇİNDE ZİYARET EDECEK

Oğlunun Gezi parkı protestolarına katıldığını ve sokaklara barikat kurduğunu söyleyen Türkeş, partisinden olumsuz bir tepki almadığını ifade etti. Türkeş ayrıca 10 gün içinde Gezi tutuklularını ziyaret edeceğini de söyledi.

Tuğrul Türkeş’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ne zaman cezaevine ziyarete gidiyorsunuz?

İşlerimi bitireceğim. Ondan sonra bakanlıkla gün kesişiriz. Bu hafta sonunu hedefliyorum ama en geç önümüzdeki hafta bu görüşme yapılacak.

10 gün içinde diyebiliyor muyuz?

Evet, 10 gün içinde.

Tek mi gideceksiniz?

E kimle gideyim? (MHP Genel Başkan Yardımcısı) Feti Yıldız’la mı gideyim avukat olarak? (Gülüyor)

(…)

Siz Gezi Parkı günlerinde MHP’nin eyleme destek vermesine itiraz etmişsiniz. Doğru mu?

Şu oldu: Gezi Parkı, ağaçlar kesilecek diye masum bir gençlik hareketi olarak başladı. Baştaki gençlik hareketi zenginleştirildi değişik örgütler tarafından.

MHP’deyiz. Genel başkan yardımcısıyım. Divan’da konuşuyoruz. Atilla Kaya, söz aldı, dedi ki: “Gezi Parkı olayları var. Gençler İstiklal Marşı okuyor, Türk bayrağıyla geziyor. Bunlara destek vermemiz lazım.” Tartışma açıldı. MHP destek vermeli mi, vermemeli mi. Atilla ve bir iki arkadaş “Buna da destek vermeyeceksek, MHP olarak ne güne duruyoruz” dedi. Söz istedim. Dedim ki: “Arkadaşlara bir şey sormak istiyorum. Gezi Parkı olaylarını biz mi başlattık? Hayır. Buna katıldığımız takdirde yarın ‘Tamam, kifayet eder’ deyip dur dediğimizde durdurabilir miyiz?” “Hayır” dediler. Dedim ki: “O zaman bizim başlatmadığımız, kontrol etmediğimiz ve durduramayacağımız bir şeye girmememiz gerekir.” Bu şekilde tamamlandı müzakere.

MHP’nin eylemlere katılmasına karşıydınız?

Evet, kimin yaptığı belli değil. PKK’lı da giriyor, DHKP/C de. Ama saf gençlik hareketini içine karışandan ayırmak lazım. Oğlum Uğur, Ege Üniversitesi’nde okuyordu. Sonradan bana diyor ki: “O zaman ‘Yapma’ dersin diye söylemedim, her akşam eylemlere ben de katıldım.”

Katılmış ve size söylememiş.

Evet, katılmış arkadaşlarıyla. Arkadaşları Uğur’un kim olduğunu biliyor. Zaten benzer görüşteler. “Yol kapattık, varil yaktık” diyor. Gençlik yapmadı mı bunu Allah aşkına. Ama iki şeyi ayırın. Gençliğin masumane protesto hareketi ile FETÖ’den DHKP/C ve PKK’ya, terör örgütlerinin girip işi bulandırmasını birbirinden ayırmak lazım.

İtiraz ettiğiniz yer burası mı? Şiddet eylemlerinin sorumlusu olarak Osman Kavala ve diğer tutukluların yargılanıyor olmasına mı itiraz ediyorsunuz?

Hayır. Ben hukuksuzluğa itiraz ediyorum.

Hangi hukuksuzluğa?

Adamı Gezi Parkı’ndan alıyorsun, bir şey çıkmıyor, salıyorsun. Casusluktan alıyorsun, beraat ediyor, beraat ettiğini anlayınca tekrar Gezi Parkı’ndan içeri atıyorsun. TV’de adamın biri avukat sıfatıyla diyor ki: “Casusluktan beraat etmiş olsa dahi bu konuda kuvvetli emareler var.” Yetkim olsa bu herifi barodan atarım. “Bunu mahkum etmeye karar verdik, mahkemenin beraatini kaale almıyorum” (diyor.) Sen nasıl avukatsın ya, sana nasıl vekalet veririm. Buna itiraz ediyorum

Partinizden nasıl tepkiler geldi?

Olumlu. Negatif bir şey duymadım.

Cumhurbaşkanın sizi KKTC’ye götürmesi destek gibi algılandı?

Ben her sene giderim Kıbrıs’a.

Cumhurbaşkanı sizin Gezi Parkı Davası’na ilişkin tutumunuzdan rahatsız değil diye yorumlandı.

Bu son işte (Adalet Bakanlığı’nın izin vermesi) kendisine danışıldığını düşünüyorum.

Diğer tutukluları ziyaret edeceksiniz değil mi?

Evet, beşini de edeceğim. Cezaevindekilerin mutlu beklentileri var. Oradaki insanların gönlünü alayım diye gidiyorum.

Lütfü (Türkkan) ile konuşuyorduk. O ayda bir tutuklu geziyor. “İzin çıksın, tek araba ile gidelim, yolda laflarız” diye konuştuyduk. Benim izin çıkmayınca Lütfü, “Nasıl çıkmadı, sekreterime söylüyorum, dilekçeyi yazıyoruz, ertesi gün gidiyorum, sana nasıl gelmiyor” dedi.

Bizim Avrupa Konseyi Parlamenterler Grubu’na bilgi verdim. Gruptan DEM Partili bir milletvekili mesaj attı. “Aynı arkadaşları biz de ziyaret ediyoruz, kısa zamanda izin çıkıyor” dedi. Bu ayıp yani, bu ayıp!

Size neden izin çıkmadı?

Tahminim, Cumhur İttifakı’nın etkileneceği düşünülmüş olabilir. Çünkü yargıya ilişkin tasarruflar adeta bir grubun etki alanına müdahale sayılıyor. Orada bir tereddüt olmuş olabilir. Yoksa ben AK Parti’de problem olacağını zannetmiyorum.

MHP’nin kurumsal açıklaması var.

Hiçbirinin bu dosyanın muhtevasını bildiklerini düşünmüyorum. Söylediklerinin de bir önemi yok.