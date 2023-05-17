AKP'li Tuğrul Türkeş'ten hem Cumhur'a hem Millet'e eleştiri: 'Milliyetçi Lig kurmalıyız'

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:42

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:42

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından “Parlatılan ‘Niş’ler, ‘Miş’ gibi yapmak ve bir seçimin ardından Türk milliyetçiliği” başlıklı bir yazı yayımladı.

Türkeş, Cumhur ve Millet ittifaklarını milliyetçilere önem vermemekle eleştirdi.

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın aldığı oylara dikkat çeken Türkeş, “Keza; Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti’ye giden oylar da yapılan bütün hatalara ve dikkat eksikliklerine rağmen buralarda toplanmıştır. Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk Milliyetçiliğidir” dedi.

'MİLLİYETÇİ LİG' VURGUSU

Söz konusu yazı sosyal medyada da gümdem olurken; Türkeş, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

Türkeş, seçimin galibinin çıkan sonuçlara göre, “Türk milliyetçiliği” olduğunu söyleyerek, yazısında da önerdiği, “Milliyetçiliğin lig çatısı altında toplanması” düşüncesini dile getirdi.

AKP'li Türkeş, "Her iki ittifak grubunun milliyetçiliğe önem veriyor/‘MUŞ’ gibi yaptıklarını, bundan dolayı da Türk milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı ettiklerini" belirtti.

“Lider olmak isteyen kendi partisinde lider olsun, şu veya bu sosyal tabana dayanmak isteyen de o tabana dayansın...” diyen Türkeş, şöyle devam etti:

“Maksat şahıs veya sınıf iktidarı değil de hakikaten topyekûn bir fikrin iktidarı ise, o halde lidersiz, katılımcı tüm partilerin/ kuruluşların üst düzey yöneticilerinden teşkil edilecek bir yüksek kurulun yürüteceği partiler arası koordinasyonu temel alan, eylemlerde dayanışmayı ve seçimlerde ortak listeyi savunacak bir yatay organizasyon şematiği içinde böylesi bir lig kurulabilir...”

Türkeş, bunun adını da, “Birleşik Milliyetçi Ligi” olarak tanımladı.