Barış Pehlivan yazdı: 'AKP'li Tuğrul Türkeş'in kızı ülkeyi terk etti!'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:40

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü "Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti" başlıklı yazısında Alparslan Türkeş’in torununu, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in kızı Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir'in ülkeyi terk eden doktorlar arasında olduğunu yazdı.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

Geçen aylarda Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Saray'da kadın muhtarla buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında doktorları hedef almış ve "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" ifadelerini kullanmıştı.

Pehlivan, Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak Türkeş'in torununun da gittiğini "Meğer, “giderse gitsin” dediği o doktorlara Erdoğan’ın yakınındaki bir ismin kızı da dahil olmuş. AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in kızından bahsediyorum... Evet, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in torununu anlatıyorum... Uzun bir adı var: Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir" bu sözlerle duyurdu.

GEÇEN YIL TERK ETMİŞ

"Kendisi son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevindeydi. Uzmanlık alanı nörolojiydi" diyen Pehlivan "Öğrendim ki geçen yıl ülkeyi terk etmiş. Ailesiyle İngiltere’ye yerleşmiş. Orada Royal London Hospital adlı Londra’nın doğusundaki bir hastanede çalışmaya başlamış" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Tuğrul Türkeş'i aradığını da aktaran Pehlivan, şu ifadelerle sözlerini sürdürdü:

"Acaba “Türkeş” gibi soyada sahip bir doktor niye gitmiştir, AKP milletvekili olan babası ne der bu duruma?

İşte bu sorulara yanıt bulmak için baba Tuğrul Türkeş’i de aradım. Telefonda cumhurbaşkanının doktorlar için söylediği sözü de hatırlattım.

Kendisi aynen şu yanıtı verdi: 'Tek kelime bile etmem. Yorum yok!'"