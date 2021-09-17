AKP'li Turan, muhalefeti 'artistlik'le hedef aldı

17 Eylül 2021 Cuma, 17:06

AKP Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılış törenlerine katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen AKP'li Bülent Turan, "Bugün Adnan Menderes başbakanımızın, hemşehrimiz Çanakkale milletvekilimiz Fatin Rüştü Zorlu bakanımızın, Hasan Polatkan bakanımızın idam edilişlerinin 60'ıncı yıl dönümü. Bu ülkede maalesef sudan sebeplerle 'Allah'tan milletimize, devletimize ebedi saadetler diliyorum' diyen, idam edilirken bile bunu söyleyen aziz insanların maalesef idam edildiğini gördük. Tekrar üç kıymetli bakanımıza, başbakanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkede darbelere karşı duran kim varsa saygıyla selamlıyorum. Darbelere göz kırpan, darbecilerin cezalarını hafifleten onlara da naif ifadelerle destek olan kim varsa Gelibolu'dan, şehitler diyarından onları lanetliyorum" dedi.

Savunma sanayisinde Türk mühendislerin katkısına dikkat çekerek "Geçen hafta 2 bin yıllık hatta çok daha eski, Türk ordusunun en güçlü silahı 'Akıncı’yı teslim ettik ve envantere girdi. Şu 2 bin yıllık ordunun içinde 'Akıncı' kadar kıymetli bir silah olmadı şimdiye kadar ve bu Türk yapımı arkadaşlar, bizim gençlerimiz yaptı." diyen AKP'li Turan, daha sonra sözü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son dönemdeki çıkışlarıyla başlayan laiklik tartışmalarına getirdi.

Turan, konuyla ilgili olarak muhalefete yüklenip "Maalesef bu gururumuzu Diyanet İşleri Başkanı'mızın yaptığı bir dua kadar konuşamadık bile. Bu vahim bir durum. İş yapıyoruz, üretiyoruz ve heyecan duyuyoruz; dön dolaş, 'Diyanet İşleri Başkanı o duayı yaptı, bunu yaptı'. Arkadaşlar, bu ülkeye artistlik yapmayalım" diye konuştu.