AKP'li Tosun açıkça dile getirdi: "Laiklik anayasadan çıkarılmalı"
AKP'li Resul Tosun, laiklik ilkesinin ya anayasadan çıkarılması ya da yeniden tarif edilmesi gerektiğini savundu.
AKP’nin takvimini oluşturduğu ve MHP’ye sunmayı planladığı belirtilen yeni anayasa çalışmaları sürerken iktidara yakın köşe yazarları da laiklik karşıtı çıkışlarını açıkça yapmaktan çekinmiyor.
Eski AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun, partisinin yayın organlarından Star gazetesindeki yazısında, laikliğin anayasadan çıkarılması isteğini dile getirdi.
Tosun, "İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi muhafazakâr tabanın oyunu almaya uygun adaylarla seçime giren CHP'nin zihniyeti değişmemiştir. Ne İstanbul'da ne Ankara da ne de başka bir yerde. Her münasebette sözcüleri laikliği bahana ederek İslam dininin toplumda ve devlette etkili olmasından veya görünmesinden rahatsız olmaktadırlar. En son Devlet Bahçeli Bey bu zihniyete karşı çok sert bir cevap verdi." dediği yazısında "sorunun eninde sonunda gelip laikliğe dayandığını" öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"90 senedir dindarlara hayatı zehir etmeye çalışanların ve toplumu İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanların tek gerekçeleri laiklik.
İşte tam da bu sebeple istismarı önlemek için laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalıdır.
Yoksa bu zihniyetin, ellerine geçen ilk fırsatta 28 Şubat benzeri uygulamalara teşebbüs etmekten ve toplumu germekten çekinmeyeceği anlaşılmaktadır.
Demedi demeyin!"
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