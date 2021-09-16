"Laiklerin ölüsüne pamuk değil budaklı odun" diyen imam kim?

16 Eylül 2021 Perşembe, 19:55

Yılmaz Özdil için Mil-Diyanet Sen üyeleri tarafından yapılan "Cenaze namazı kılınmasın" çağrılarına MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki gelmişti.

Bahçeli, "Onun ölüsü camiye girmemeli, bunun cenaze namazı kılınmamalı çağrıları Allah’ın rahmet ve merhametiyle ters düşmektir. Elbette böylesi bir tablonun sonu uçurum, sonucu felakettir" dedi. Yılmaz Özdil de "Sorumlu makamların ve sözde muhalefetin masanın altına saklandığı şu karanlık dönemde, cellat naralarına hak ettikleri cevabı veren MHP lideri sayın Devlet Bahçeli’ye yurttaş olarak teşekkür ederim" açıklamasında bulunmuştu.

ÖZDİL HEDEF ALINMIŞTI

Özdil'i cenaze üzerinden daha önce de Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil hedef almıştı. Sifil'in geçen Aralık ayında Özdil'e yönelik "Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısı büyük tepki çekmişti. Sifil'e en büyük destek ise görev süresi boyunca tartışmaların odağında yer alan Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın'dan gelmişti. Boynukalın, Özdil'in Allah'ın ayetleriyle alay ederek "küfür"e girdiğini öne sürdü ve "Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş" ifadelerini kullandı.

KAYA'NIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Peki bu cenazelerle uğraşma geleneği nereden geliyor? Odatv Haber Müdürü Fethi Yılmaz'ın bu hafta raflarda yerini alan Katli Vacip / Tarikatların Sır Cinayet Dosyalar kitabında bu tavrın yıllardır sürdüğü açığa çıkıyor. Kitapta 28 Şubat 1997 öncesine açılan parantezde İstanbul Mezarlıklar Müdürü olan, eski imam İmdat Kaya'nın sözleri dikkat çekiyor.

“Çankaya, Ezankaya oluncaya kadar bu savaş sürecek” ifadeleriyle laiklerin namazının kılınmayacağını savunan İmdat Kaya, 1990’lı yılların ikinci yarısında gündeme gelen konuşmaları ile tanındı. Kitapta detayları ile anlatılan Kaya’nın konuşmaları Refah Partisi’nin kapatılmasına kadar gitmiş, Refah Partililerin de tepkilerine neden olmuştu.

"LAİK DEMOKRAT KAFALI İNSANLARIN NAMAZLARI KILINMAZ"

İmdat Kaya, Türkiye’nin her tarafından toplanan imamlara Zeytinburnu Milli Gençlik Vakfı’nda, “Laik demokrat kafalı insanların namazları kılınmaz. Zorlarlarsa karşı gelmeyin. Cenazesinin yıkamak için yanınıza gelince, yasaktır diyerek kimseyi almayın. Artık baş baş başasınız, onu orada bir güzel hallettikten sonra pamuk kullanmayın, bizim memleketimizde budaklı odun çok…” demişti.

İmdat Kaya’nın konuşmasındaki sözler bunlarla sınırlı değil.

Yıllar sonra ise aynı İmdat Kaya, AKP tarafından “kanaat önderi” olarak kabul edildi. İmdat Kaya ve tarikatların sırlarla dolu olaylarının devamı ise Katli Vacip kitabından detayları ile yer alıyor.