AKP'li Turgut Altınok'un ihaleleri aynı adrese

Ankara Keçiören’de yalnızca 11 aileye et yardımı yaptığı öğrenilen Keçiören Belediye Başkanı ve AKP’nin ABB adayı Turgut Altınok’un, kırmızı et alımını hep aynı adresten yaptığı ortaya çıktı.

Sena Yaşar
Yayınlanma: 24.02.2024 - 03:00
AKP'li Turgut Altınok'un ihaleleri aynı adrese
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2020 ve 2023 yıllarını da kapsayan dört yılda gerçekleştirilen ihalelerinin hepsi Gökhan Gündoğdu isimli tüzel kişiliğe gitti. İhaleler kapsamında belediyenin kasasından toplam 8 milyon 131 bin 616 TL’lik ödeme yapıldı.

Tamamı pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerde, kamu lehine indirim oranının yalnızca yüzde 1 olduğu tespit edildi. İhalelerde pazarlık yönteminin kamu kaynaklarının etkili kullanılmasının önüne geçtiği eleştirilerinin haklılığını ortaya koyan veriye göre, yaklaşık maliyet hesabının 8 milyon 276 bin 482 TL olduğu ihalelerde sözleşmelerin toplamı 8 milyon 131 bin 616 TL olarak kaydedildi. 


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