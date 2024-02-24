AKP'li Turgut Altınok'un ihaleleri aynı adrese

Yayınlanma: 24.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 24.02.2024 - 03:00

2020 ve 2023 yıllarını da kapsayan dört yılda gerçekleştirilen ihalelerinin hepsi Gökhan Gündoğdu isimli tüzel kişiliğe gitti. İhaleler kapsamında belediyenin kasasından toplam 8 milyon 131 bin 616 TL’lik ödeme yapıldı.

Tamamı pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerde, kamu lehine indirim oranının yalnızca yüzde 1 olduğu tespit edildi. İhalelerde pazarlık yönteminin kamu kaynaklarının etkili kullanılmasının önüne geçtiği eleştirilerinin haklılığını ortaya koyan veriye göre, yaklaşık maliyet hesabının 8 milyon 276 bin 482 TL olduğu ihalelerde sözleşmelerin toplamı 8 milyon 131 bin 616 TL olarak kaydedildi.