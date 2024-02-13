Turgut Altınok'un hedefinde Mansur Yavaş var: 'Aklı, fikri cumhurbaşkanlığında'

AKP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ı hedef alarak, "Ankara'nın 5 yılı, boş yıl oldu. 'Hizmet yapmadım, devasa projem yok' diyor. Neden büyükşehir adayı oluyorsun? Bizim Ankara'ya projemiz de var, eserlerimiz de var" dedi. Altınok, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı, bir süre öyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı, fikri cumhurbaşkanlığında" ifadelerini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:53
Turgut Altınok'un hedefinde Mansur Yavaş var: 'Aklı, fikri cumhurbaşkanlığında'
Abone Ol google-news

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Kalecik ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Altınok, Kalecik ilçesine yönelik vaatlerine değinerek, "Parklarımız pırıl pırıl olacak. İnşallah Kalecik'te Erdal Dal Başkanımızla büyük hizmetler yapacağız. Kentsel dönüşümün 2'nci etabı var. Bunu devam ettireceğiz. Kale'mize bir teleferik yapalım mı? İster mi Kalecik? Bu konuda uzmanız. Yıllar önce Keçiören'de ilk defa biz teleferik yaptık. İnşallah Kalecik Kalemize teleferik yapacağız" diye konuştu. 

Keçiören Belediyesi olarak her yıl Çanakkale'ye öğrenci gönderdiklerini ve bunu Ankara'da da gerçekleştireceklerini söyleyen Altınok, "Ankara'da her sene en az 100 bin gencimizi Çanakkale'ye gezmeye göndereceğiz. Keçiören olarak 9 bin gencimizi gönderiyoruz. Keçiören, Ankara'mızın 6'da biridir. Ayrıca hanım kardeşlerimizi de göndereceğiz" dedi.

'AKLI, FİKRİ CUMHURBAŞKANLIĞINDA'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı seçimi döneminde Ankara'yı unuttuğunu kaydeden Altınok, "Bizim bu kadim şehre hizmet aşkımız var. Aklımızda başka bir şey yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı, bir süre öyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı, fikri cumhurbaşkanlığında. 'Türkiye Yüzyılı'ndayız. Alper Gezeravcı uzaydan döndü. Hala Ankara'nın köyleri mahzun ve gariptir. Ankara'nın 5 yılı, boş yıl oldu. 'Hizmet yapmadım, devasa projem yok' diyor. Neden büyükşehir adayı oluyorsun? Bizim Ankara'ya projemiz de var, eserlerimiz de var. Bu kadim şehre bizim aşkımız ve sevdamız var" diye konuştu.

Altınok, Kalecik'teki ziyaretlerinin ardından Akyurt ilçesine geçerek çalışmalarına devam etti. 


İlgili Haberler

Ali Ercan Akpolat kimdir? CHP Adalar Belediye Başkanı Adayı Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli?

Ali Ercan Akpolat kimdir? CHP Adalar Belediye Başkanı Adayı Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli?
Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı artıyor

Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı artıyor
AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin paylaşımı tepki çekti: Taziyede de siyaset...

AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin paylaşımı tepki çekti: Taziyede de siyaset...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esenyurt'taki Fi Tower sitesinde kriz büyüyor: Arapça vekâleti yırttı, ifadeye çağrıldı

Esenyurt'taki Fi Tower sitesinde kriz büyüyor: Arapça vekâleti yırttı, ifadeye çağrıldı
Kalamar tava nedir, nasıl yapılır? Kalamar faydaları neler? Kalamar tarifi

Kalamar tava nedir, nasıl yapılır? Kalamar faydaları neler? Kalamar tarifi
Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı

Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı
Fenerbahçe’de flaş gelişme: Dzeko’nun yerine oyuna girmişti lisans çıkarılmadı!

Fenerbahçe’de flaş gelişme: Dzeko’nun yerine oyuna girmişti lisans çıkarılmadı!
Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!

Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
Akif Kemal Akay istifa etti… Akif Kemal Akay kimdir, kaç yaşında?

Akif Kemal Akay istifa etti… Akif Kemal Akay kimdir, kaç yaşında?
Mansur Yavaş anketi hatırlattı, meclis için uyardı: Daha fazla Belediye Meclis üyesine ihtiyacım var ki rahat edelim

Mansur Yavaş anketi hatırlattı, meclis için uyardı: Daha fazla Belediye Meclis üyesine ihtiyacım var ki rahat edelim
Çevrenizde parlayan 4 sosyal kelebek burç!

Çevrenizde parlayan 4 sosyal kelebek burç!