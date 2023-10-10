AKP’li Tuzla Belediyesi’nin Özel Kalem Müdürlüğü’nün gideri, İBB’nin dört katı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:25

Güncelleme: 10.10.2023 - 10:25

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre; AKP’li Tuzla Belediyesi, 39 ilçe ve 16 milyon nüfuslu İBB’den daha fazla Özel Kalem Müdürlüğü bütçesine sahip. İBB’nin 2023’teki Özel Kalem Müdürlüğü gideri 9 milyon 406 bin TL. İBB, şu ana bu paranın 6 milyon 745 bin TL’sini kullandı. AKP’li Tuzla Belediyesi’nin 2023 yılı gideri ise 37 milyon TL. Bu rakam İBB’nin yaklaşık 4 katına denk düşüyor. Tuzla Belediyesi’nin 37 milyon TL’lik Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 15 milyon 180 bin TL’si personel giderlerinden oluşturuyor.

İBB Başkanvekili ve Tuzla Meclis Üyesi İyi Partili Akın Gürkan, İBB’nin 2024 yılı için Özel Kalem Müdürlüğü’nün bütçesini 13 milyon TL olarak öngördüklerini belirterek, “Özel Kalem Müdürlüğü'nde ne kadar insan çalışabilir? Maksimum 3-4. Ne yapıyorsunuz orada siz? Belediyeler de en yüksek personel gideri Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik İşleri’nde olur. Tuzla Belediyesi’nin maşallahı var. Sokak temizliğinde hayati olan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün personel gideri, Özel Kalem Müdürlüğü’nden daha az” dedi.