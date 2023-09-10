Başardınız çocuklar! AKP'li belediyenin çocuk parkını yok edecek ihalesi iptal edildi
İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir park ve deprem toplanma alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesi ihalesi, Çekmeköy Belediyesi tarafından ihalenin yapılmasına 3 gün kala iptal edildi
Çekmeköy'de, mülkiyeti AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ne ait olan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir park ve deprem toplanma alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesi gündeme gelmişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bunun üzerine beraberindeki partililerle bölgeye giderek mahallelinin eylemine katılmıştı.
İHALEYE 3 GÜN KALA İPTAL
Ortalama 2 bin 800 metrekarelik alan için Çekmeköy Belediye Meclisi’nin geçen nisan ayı oturumlarında, 25 yıllık kullanım hakkı karşılığında akaryakıt tesisi yaptırılmak üzere encümen tarafından ihale yapılması için karar alınmıştı.
Geçen 16 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararla da benzin istasyonu, aylık 280 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleyle kiraya çıkarılmıştı. 12 Eylül 2023 tarihinde yapılması planlanan ihalenin iptal edildiği belediyenin sosyal medya hesaplarından açıklandı.
KAFTANCIOĞLU: BAŞARDINIZ ÇOCUKLAR
Belediyenin söz konusu paylaşımını alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da o dönem katıldıkları eylemin görüntüsünü de anımsattığı paylaşımına “Başardınız çocuklar... Parkınıza sahip çıktınız, kutluyorum” notunu düştü.
Başardınız çocuklar…— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) September 10, 2023
Parkınıza sahip çıktınız, kutluyorum:)#Çekmeköy https://t.co/3KCYyQj2fy pic.twitter.com/ZyFvDiPJZr
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