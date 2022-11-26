AKP'li Ümit Taydaş'dan 'Erdoğan'a mareşal unvanı verilsin' çağrısı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 22:52

AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ümit Taydaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "mareşal" unvanı verilmesini istedi.

Sosyal medya hesabından video ile açıklama yapan Ümit Taydaş, Erdoğan’ın zaferler kazandığını öne sürerek mevcut yasalar gereği mareşal olamayan Erdoğan için yasal düzenleme talep etti.

"Anayasanın amir hükmü gereğince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır" diyen Taydaş, "Bu bağlamda Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da ordumuzu yönetirken kazandığı zaferler ortadadır. Şimdi, kendisine neden mareşal rütbesi verilmemektedir?" ifadelerini kullandı.

"Mareşal" unvanının orgeneral ve oramiral rütbesinden subaylara verildiğini hatırlatan Taydaş, bu konuda değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

“NEDEN MAREŞAL DEĞİL?”

Taydaş şu ifadeleri kullandı:

Anayasanın kanun hükmü gereğince, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Bu böyle ise ve böyle olduğu açık ve net ortada durmaktayken, bu bağlamda, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da ordumuzu yönetirken kazandığı zaferler ortadadır. Şimdi, kendisine neden mareşal rütbesi verilmemektedir? Bu konuyla ilgili düşüncem şudur: İlgili kanuna bakıldığında, sadece savaş başarısı olan kişilere orgeneral rütbesi olması kaidesiyle, bu mareşallik unvanını verildiği görülmektedir.



"BAŞKOMUTAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A, MAREŞAL RÜTBESİNİN TEVDİ EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ..."

Ama kaçıncı kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Türk ordusunu yöneten Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan çok büyük kazanımlar elde etmiş, çok büyük başarılarla Türk ulusunun yüzünü güldürmeyi başarmıştır. Dünya lideri olarak tanımladığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. Derhal ilgili kanun maddesi üzerinde tadil değişiklik yapılarak, anayasanın kanun hükmü gereğince Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a, mareşal rütbesinin tevdi edilmesi gerektiğini, unvanın verilmesi gerektiğine inandığımı beyan ediyorum. Bu konuyla ilgili devlet büyüklerimizin gerekli adımlar atmasını canı gönülden istediğimi beyan ediyorum.

Günümüze kadar iki asker mareşal rütbesine terfi ettirildi. Bu isimler; Mustafa Kemal Atatürk. Fevzi Çakmak.