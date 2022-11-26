Son Dakika... Erdoğan'dan iddialı sözler: Faizde tek haneye indik mi? İndik, enflasyon da inecek

26 Kasım 2022 Cumartesi, 18:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan "Faizde tek haneye indik mi? İndik. Bunu nasıl izah edeceksiniz. Bundan sonra bu böyle devam edecek. Enflasyon da inecek" dedi.

Erdoğan, "Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken, hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz" ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: Bana 'Putin'le Zelenskiy'i nasıl idare ediyorsun' diyorlar, bu bir sır.





18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa, Kanal İstanbul da öyle olacak.





Konya'nın 15 milletvekili var. 10 tanesi bizde. Yeter mi? Peki ne yeter? Buna hazır mıyız? Buna yürüyecek miyiz? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yürüyecek mi? Biiznillah 15'te 15 demeye kararlı mıyız?





Bay Kemal ve yoldaşları bizi Baıya sırtımızı dönmekle, hata yapmakla suçladılar. Sonuçta Türkiye her iki komşusunu da gözeten, krizden çok az etkilendi, hem de tüm dünyanın takdirini kazandı.

Aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla, seçim tarihine kadar olumsuzlukların çok önemli bölümünü ortadan kaldırmış olacağız.

81 vilayetimizin tamamında üniversite var mı, var. Ne dediler, ‘Ne gerek var, 76 tane üniversite var. 76 üniversite yeter.' Ama basmaz, basmıyor.





Bay Kemal SGK’nın başındayken, diyelim ki öldü, hastaları rehin alıyorlardı.

AYRINTILAR GELİYOR...